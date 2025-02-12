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        Haberler Bilgi Ekonomi Ajet indirimli Ramazan kampanyası: AJet ucuz yurt içi bilet kampanyası ne zaman bitiyor, hangi uçak seferlerinde geçerli, seyahat tarihi nedir?

        AJet'ten Ramazan kampanyası! 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkan bilet kampanyası ne zamana kadar geçerli?

        AJet, Ramazan ayına özel yurt içi indirimli bilet kampanyası başlattı. 100 bin koltukla sınırlandırılan kampanyada biletler 699 TL'den satışa çıktı. Tek yön uçuşlar ve Basic pakette geçerli olan kampanya 13 Şubat'ta sona eriyor. İşte, AJet indirimli bilet kampanyası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 12:56 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:56
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        • 1

          AJet, Ramazan ayına özel başlattığı kampanyada yurt içi uçak biletlerini 699 TL'den satışa çıkardı. Tüm yurt içi direkt uçuşları kapsayan kampanya için biletler AJet.com ve AJet Mobil’den temin edilebilir. İşte, AJet Ramazan kampanyasının detayları...

        • 2

          AJET RAMAZAN KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

          AJet başlattığı Ramazan kampanyası ile yurt içi biletlerini 699 TL'den satışa çıkardı. Kampanya 12-13 Şubat tarihlerinde geçerli.

        • 3

          KAMPANYALI BİLETLERİN SEYAHAT TARİHİ NEDİR?

          Kampanyadan bilet alanlar 24 Şubat ile 25 Mart 2025 arasında seyahat edecek.

        • 4

          GENEL KURALLAR

          Tek yön biletler 699 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacaktır.

          Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 12 Şubat 2025 11:00’da satışa sunulacaktır.

          24 Şubat 2025 – 25 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

          Kampanya, tüm yurt içi direkt uçuşları kapsamaktadır. (Kuzey Kıbrıs hariç)

          Kampanya 100.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır.

          Kampanya fiyatları tek yön üzerinden belirlenmiştir. Gidiş dönüş biletlerinizde de geçerlidir.

          Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir.

          Kampanyalı biletlerde değişiklik işlemi için %100 cezai işlem uygulanmaktadır.

          Kampanyalı biletler iade edilemez.

          Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

          Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

          Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahildir. Yalnızca AJet.com ve AJet Mobil’de geçerlidir.

          Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

          AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

          AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.

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