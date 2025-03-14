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        Haberler Magazin Ajda Pekkan ve Semiramis Pekkan, benzerlikleri hakkında konuştu - Magazin haberleri

        Ajda Pekkan ile Semiramis Pekkan, benzerlikleri hakkında konuştu

        Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis Pekkan'ın YouTube kanalına konuk oldu ve yıllardır süregelen benzerlikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ajda Pekkan; "Karıştırabilirler ama Allah'tan çok sokaklarda gezmiyorum" dedi. Semiramis Pekkan ise; "Ben Ajda Pekkan değilim demekten fenalık geldi" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 11:41 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:41
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        "Karıştırılmaktan fenalık geldi"
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        Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis Pekkan'ın programının konuğu oldu. Semiramis Pekkan ve Ajda Pekkan, birbirlerine benzetilip karıştırılmalarıyla ilgili konuştu.

        Ajda Pekkan; "Baktım aynada, 'ikimiz aynı gibi görünüyoruz' dedim. 'Karıştırabilirler ama Allah'tan çok sokaklarda gezmediğim için..." açıklamasının ardından, "Seni karıştırmıyorlar mı?" sorusunu kardeşi Semiramis Pekkan'a yöneltti.

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        Semiramis Pekkan; "Karıştırıyorlar... 'Ben Ajda Pekkan' değilim demekten fenalık geldi biliyorsun içime ama neyse... Hatırlıyor musun Bige'nin bir kızı vardı dört yaşındaydı, tekneye girdik. 'Anne bunların hangisi Ajda, hangisi Pekkan?' dedi" sözleriyle gülümseten bir anılarını paylaştı.

        Semiramis Pekkan anıyı anlatmasının ardından takipçilerine; "Haydi bakalım, buradayız beraber, hangisi Ajda hangisi Pekkan? Siz seçin" dedi.

        Ünlü oyuncu Enis Arıkan da geçtiğimiz günlerde Semiramis Pekkan'ın YouTube programına konuk olmuştu. Arıkan; "Sizi Ajda sanınca çok utanmıştım" dedi. Semiramis Pekkan; "Olur öyle, bizi ilk kocam da karıştırdı" sözleriyle Arıkan'ı teselli etmişti.

        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
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        #Semiramis Pekkan
        #Ajda Pekkan

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