Ajda Pekkan'dan NFT koleksiyonu

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Son aylarda NFT'ler giderek popülerleşirken, ünlü isimlerin de bu alana merakı artıyor. NFT ilgisi tüm dünyada yaygınlaşırken, şarkıcı Ajda Pekkan da akıma ayak uydurdu. Pekkan’ın 100 parçalık ilk NFT koleksiyonu yayınlandı.

Ancak Ajda Pekkan'ın NFT'lerine sahip olmak sanıldığı kadar kolay olmayacak. Pekkan’ın NFT’leri için hayranları çekilişe katılacak ve sonrasında sahiplerini bulacak. Yapılacak çekiliş sonrasında talihliler, Ajda Pekkan’ın eşsiz NFT’lerine sahip olabilecek.

NFT DÜNYASINA ÜNLÜ AKINI

Öte yandan NFT dünyasına bugüne dek Lady Gaga, Lindsay Lohan, Grimes, Paris Hilton, Emily Ratajkowski gibi isimler girdi. Türkiye'de de Cem Yılmaz, Nurgül Yeşilçay, Fatma Turgut ve Can Bonomo gibi ünlüler NFT satışıyla ilgilenenler arasında.

15 günde 45 adet NFT satan Cem Yılmaz, bu satışlardan yaklaşık 3 milyon lira gelir elde etmişti.

NFT NEDİR?

NFT blockchain üzerinde eşsiz bir varlığı temsil eden bir dijital token türü. Bunlar tamamen dijital varlıklar veya gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmış versiyonları olabilir. NFT'ler kripto paraların aksine birbiriyle değiştirilemediğinden, dijital dünyada gerçeklik ve mülkiyetin kanıtı işlevini görüyor

NFT'ler, merkeziyetsiz uygulamalar (DApp'ler) tarafından benzersiz dijital ürünler ve kripto koleksiyonlukları çıkarmak için kullanılıyor. NFT'ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilir. Ancak, orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, NFT'nin alıcısı ile sınırlı değildir. Bu dijital öğelerin kopyaları herkesin edinmesi için mevcutken, NFT'ler, sahibine telif hakkından ayrı bir sahiplik kanıtı sağlamak için blokchain izlenir.