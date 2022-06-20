'Süperstar' konser verdi

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Gülşah Saraçoğlu tasarımı üstü tül kaplı siyah minisiyle adım atan Ajda Pekkan, elbisesini transparan işlemeli diz üstü çizmesiyle tamamladı.

"BACAKLARINI AÇ' DİYORLAR"

Pekkan'ın, "Kıyafetime bir şey mi diyorsunuz? Şimdi bana açıkhavalarda bir şeyler oldu. 'Bacaklarını aç aç' diyorlar. Ben de üstü kapattım, bacakları açtım." sözleri kahkahaya boğdu.

Ajda Pekkan, konseri boyunca zamana meydan okuyan klasiklerini de söyledi, Orhan Gencebay'dan "Batsın Bu Dünya" da dedi, "Kim Ne Derse Desin" şarkısında İngilizce yorumuyla da eğlendirdi.

"KENDİMİ BÖYLE DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM"

Finalde sevenlerinin tezahüratlarının ardından şalvarı ve terlikleriyle sahneye geri dönen Pekkan, "Kendimi böyle daha rahat hissediyorum." dedikten sonra yarım saat daha sahnede şarkılarını seslendirmeye devam etti. 'Süperstar', dansları ve enerjisiyle büyülediği geceyi böylece toplam 34 şarkıyla noktaladı.