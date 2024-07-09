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        Haberler Müzik Ajda Pekkan 3 kez bis yaptı

        Ajda Pekkan 3 kez bis yaptı

        Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, Bodrum'da sahne aldı. Büyük alkışlar eşliğinde programını noktalayan Süperstar, müzikseverlerin yoğun isteği üzerine üç kez bis yaparak sahnesini yaklaşık 40 dakika uzattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 13:07 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:07
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          Kerkisolfej Organizasyonu ve Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan Ajda Pekkan, saatler öncesinden tüm biletleri tüketen hayranlarına uzun süre hafızalardan unutamayacakları bir gece yaşattı.

        • 2

          Süperstar; "Müzik piyasanın en duygusal insanlarından biriyim bunun sebebi ise yıllardır birbirimize olan sevgimiz hepinizi çok seviyorum" diyerek konser alanını hınca hınç dolduran sevenlerine teşekkür etti.

        • 3

          Muhteşem sahne performansının yanı sıra kendisine eşlik eden dansçılarıyla birlikte bir an olsun yerinde durmayarak dans eden Ajda Pekkan, harika yorumuyla seslendirdiği şarkılarına ise binlerce hayranı eşlik etmeyi ihmal etmedi.

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