VAR hakemleri ofsayt pozisyonlarında görüntü akışını topun kesin olarak ayaktan çıktığı andaki karede durdurduğu belirtilirken topun ayaktan tam olarak çıktığı anın 0.02'lik süre diliminde olduğu ve bu teknolojiyle tespit edilmesinin imkansız olduğu kaydedildi.