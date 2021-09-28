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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'ndaki ikinci maçında Ajax'a konuk oluyor. Sakatlık sorunlarıyla boğuşan Kara Kartal, zorlu deplasmanda sahaya 11 futbolcusundan yoksun çıkıyor. Beşiktaş, C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a evinde 2-1 mağlup oldu. Ajax ise deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon'u 5-1 yendi.

AJAX - BEŞİKTAŞ

SAAT: 19.45

HAKEM: Benoit Bastien

STAT: Amsterdam Arena

YAYIN: EXXEN

AJAX: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Gravenberch, Blind, Alvarez, Berghuis, Tadic, Antony, Haller

TEKNİK DİREKTÖR: Erik ten Hag

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Umut Meraş, Josef, Salih, Can, Kenan, Rıdvan, Batshuayi

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

KARTAL'DA 11 EKSİK VAR

Siyah-beyazlı ekip sahaya 11 oyuncusundan yoksun çıkıyor. Sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic ve Cyle Larin ile yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Francisco Montero Ajax karşısında forma giyemiyor. Beşiktaş'ta sakatlığı geçmesine rağmen henüz hazır olmayan Alex Teixeira ve Necip Uysal da Hollanda'ya götürülmedi.

SON DÖNEMDE DEPLASMANDA SIKINTILI

Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 9 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, diğer 8 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 22 gol gördü. Beşiktaş, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan temsilcisi PAOK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan da 3-1 mağlubiyetle ayrıldı.

SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDE 4. AVRUPA MAÇI

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarında 4 mücadelesine çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup oldu. Söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ise Portekiz ekibi Rio Ave ile karşılaştı.

Tek maç üzerinden İstanbul'da oynanan karşılaşmada rakibiyle normal ve uzatma süresini 1-1 berabere tamamlayan Beşiktaş, penaltı atışlarında 4-2 geride kalarak organizasyondan elendi. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise bu sezon yenilgiyle başladı. Siyah-beyazlı ekip, C Grubu ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a İstanbul'da 2-1 yenildi.

GRUPLARDA TARİH YAZMIŞTI

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

AVRUPA'DAKİ 226. KARŞILAŞMA

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 226. mücadelesine çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 225 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 94 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 297 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 329 gol gördü.

DEVLER ARENASINDA 46. MAÇ

Beşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 46. mücadelesini oynuyor. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek siyah-beyazlı takım, yaptığı 45 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 23 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde rakip filelere 44 gol bırakan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 85 gol gördü.

HOLLANDA TAKIMLARIYLA 8. MÜCADELE

Siyah-beyazlı ekip, Hollanda ekipleriyle Avrupa kupalarında 8. kez karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, Ajax ile daha önce iki kez eşleşti.

İlk olarak 1966-67 sezonunda o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Ajax'ın karşısına çıkan siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçı 2-0, İstanbul'daki rövanşı da 2-1 kaybetti.

Beşiktaş, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Ajax ile 1993-1994 sezonunda bir kez daha eşleşti. 2. tur ilk maçında rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, evindeki mücadeleyi 4-0 yitirdi.

Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda 1991-1992 sezonunda bir başka Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın rakibi olan Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamlarken, deplasmandaki karşılaşmayı 2-1 mağlup tamamladı.

Beşiktaş, Hollanda ekiplerine karşı üstünlüğünü ise Feyenoord karşısında gerçekleştirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile eşleşen Beşiktaş rakibini deplasmanda 2-1 yenerken, İstanbul'daki karşılaşmayı ise 3-1 kazandı.

Siyah-beyazlılar, Hollanda ekipleriyle bugüne dek yaptıkları 8 maçın 5'ini kaybetti. Bu ülke takımlarına karşı iki kez üstünlük sağlayan Beşiktaş, bir karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü.

AMSTERDAM ARENA