Aile Şerefi filmi konusu fakir bir ailenin ogluna araba çarpinca aile iyice perisan olması ile başlar. Arabayi kullanan kisi ailenin kizina asik olup pesini birakmayinca hikaye iyice karışacaktır. Aile Şerefi oyuncuları kimlerdir? Aile Şerefi film müziği nedir? İşte merak edilenlerin yanıtı...
AİLE ŞEREFİ KONUSU
Rıza at arabası ile maden suyu satarak para kazanmakta, karısı Adile ve beş çocuğu ile beraber kıt kanaat geçinmektedir. Yeni evlenen kızları Ayşe ve damatlarının da yanlarına katılmasıyla yaşam sıkıntısına düşerler. Damat Zihni işportacı, oğullarından Selim Tıp Fakültesi’nde öğrenci, Hasan bir fabrikada, kızı Zeynep ise bir konfeksiyon atölyesinde işçidir. Ortaokulda okuyan en küçük oğlan Murat’a araba çarpınca bütün aile perişan olur.
AİLE ŞEREFİ OYUNCULARI
Münir Özkul - Rıza
Adile Naşit - Emine
Itır Esen - Zeynep
Şevket Altuğ - Zihni
Mahmut Hekimoğlu - Selim
Mahmut Cevher - Hasan
Ayşen Gruda - Ayşe
Eriş Akman - Oktay
AİLE ŞEREFİ FİLM MÜZİĞİ
Film müziğinin bestecisi: Melih Kibar
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