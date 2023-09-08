SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Aile'nin yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. Dizi takipçileri yeni sezonun ne zaman başlayacağına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, Aile yeni bölüm tarihi belli oldu mu? İşte Aile dizisinin 2. sezon tarihi...