Aile Hekimleri uyarıyor! Yeni dalgada eylül iptal

Covid-19 salgını 4,5 milyona yakın can kaybı ve 194 milyon teyit edilmiş vaka sayısıyla tüm dünyayı sarsmış durumda. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Akpınar, mutantlar ve artan vaka sayısı ile ilgili olarak, “Tarih tekerrür ediyor. Son 15 günde, pandemi vaka sayıları açısından ürkütücü bir boyut gözlemliyoruz. Geçmişten ders almazsak geleceğe sağlıklı bakmamız mümkün değil. Türkiye’de Korona vaka sayıları giderek artarak günlük 20 binlere ulaştı. Önümüzdeki haftalarda 100 binleri görme olasılığımız var. ‘Salgın bu hafta bitecek, gelecek ay normalleşeceğiz, her şey geçip gidecek’ diye beklerken 2. yıla girdik. Süreç bitmiyor tam tersine hızlanıyor. Uzun süreceği ve şiddetini hafifletmesinin bile zaman alacağı konusunda hemfikir olduğumuz küresel Covid-19 salgınında yükselen yeni bir dalganın içinde olduğumuzu unutmamalıyız” diyor.

TOPLUM ÖZDENETİMİNİ KAYBETTİ

Bu vahim tabloya rağmen, toplumun son aylarda salgın hastalıkla mücadele konusundaki özdenetimini kaybetmiş olduğu belirtiliyor. Tüm ülkede, özellikle hafta sonlarında; sahillerde, parklarda, restoranlar ile kafe ve marketlerde artan kalabalığa dikkat çeken Prof. Dr. Ersin Akpınar’a göre, salgın karşısındaki kolektif bilinç yoksunluğumuz, kamusal salgın yönetimi konusunda gerekli önlemlere uymakta yaşanan hatalarla birleşince ortaya bu vahim tablo çıkıyor. Bu durum, bilimin rehberliğinden uzaklaşmanın ve bilim insanlarının önerilerini dikkate almamanın sonucu olarak değerlendiriliyor.

YAYILMA HIZI VE HASTANE BAŞVURULARI KONTROLDEN ÇIKIYOR

Prof. Dr. Ersin Akpınar, “Salgının son bulabilmesi aşılama oranının, toplumun yüzde 70’inden fazlasının tam aşılanmış olması ve bunun 6 ay içinde tamamlanması ile mümkün olabilir. Ülkemizde aşılama oranının yüzde 30 düzeyinde olması beklenen tablodan çok uzaktır. Aşılamada sürenin uzaması, yeni mutantların ortaya çıkması, aşıya dirençli ve hastalığa yol açabilecek mutantların oluşma riski anlamına gelmektedir.

COVİD 19’UN YAYILMASI VE CAN KAYIPLARININ ENGELLENMESİNDE 4 BAŞLIK

Aşağıdaki adımlar, dünyanın her yerinde etkili olduğu kanıtlanmış bazı politikaların göstergesi olarak değerlendiriliyor. Covid-19 virüsünün yayılması ve can kayıplarının önüne geçilmesinde e dört kritik konu aşağıdaki gibi sıralanıyor:

1. Sınırları kontrol edip ülkeye girişleri takip etmek için erken ve etkili şekilde harekete geçilmesi

2. Enfekte olduğundan şüphelenilen herkese test yapılması, izlenmesi ve temas takibi yapılması

3. Virüsü kontrol altına almak için karantinaya alınanlara maddi destek verilmesi

4. Etkili liderlik gösterilmesi, kamuoyuyla tutarlı ve zamanında iletişim kurulması

TÜM SOSYALLEŞME PLANLARINIZI İPTAL EDİN

Prof. Dr. Ersin Akpınar, “Ağustos ayında günlük vaka sayısının 100 bin civarında olabileceğini belirterek Özellikle Eylül ayı için kapalı mekânlarda, tüm sosyalleşme planlarınızı iptal etmenizi öneririm. Ev gezmeleri, ziyaretler, taziyeler, nişanlar, sözler, birlikte yeme içme, kafe- restoranlarda oturma ve otobüs yolculukları çok riskli” diyor.

AŞILANMAYAN KİŞİNİN ÜLKEYE VE TOPLUMA BEDELİ AĞIR OLACAK

Yaşananlardan ders çıkarılmaması halinde tarihin tekerrür edeceğine dikkat çekiliyor.

Toplumun yüzde 70-75'ine aşı yapmadan tedbirlerin kaldırılması halinde vaka sayılarının artacağı belirtiliyor. Prof. Dr Ersin Akpınar, Sağlığın kâr getiren ticari bir faaliyet olarak görülmemesi ve küresel sağlığın bakanlıklar tarafından yeniden tanımlanarak politikalar geliştirilmesi önerisinde bulunarak, “Aşı olmayı reddedip önlemleri eleştirenler hem anne, baba ve diğer yakınlarının hem de kendilerinin hasta olmalarına neden olarak toplumda artan vakalar yüzünden okulların açılmasını engelleyip çocuklarımızın eğitim haklarını da ellerinden alacaklarını unutmamalı”diyor.

SIRANIZ GELDİĞİNDE HİÇ DÜŞÜNMEDEN AŞI OLUN

Türkiye'de günlük Covid-19 pozitif vaka sayısı 20 binlere ulaştığı bugünlerin kritik olduğuna dikkat çeken Akpınar, “Bu korkunç vaka artışı yoğun bakımları dolduracak gibi görünüyor. 60 yaş üstü bireylerin sayısının azalması aşının koruyuculuğunun bir göstergesi olarak görülmeli ve aşıların bu dönem virüsle mücadeleye karşı en önemli silahımız olduğu unutulmamalı” diyor. Pandemide infodemiye karşı da çok önemli bir mücadele verildiği belirtiliyor. İnfodemi, aşırı ve asılsız bilgi veya haber salgınının, toplumda korku ve paniğe yol açarak, esas salgının yönetimini zorlaştırması olarak tanımlanıyor. İnfodemi ile aşı güvenliği tartışmalarının arttığına dikkat çeken Akpınar, “Yaşanan tartışmalar ve konu hakkında eksik bilgilerle yapılan yorumlar aşı kararsızlığına yol açıyor” diyor.