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        Haberler Televizyon Aile dizisi Serap kimdir? Selin Şekerci nereli, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

        Aile dizisi Serap kimdir? Selin Şekerci nereli, kaç yaşında?

        Show Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi Aile 2. sezonu ile 3 Ekim Salı günü izleyici ile buluşuyor. Yeni sezona farklı birçok isim dahil olurken, Selin Şekerci avukat Serap rolüyle diziye katılan isimler arasında yer aldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından diziseverler, "Aile dizisi Serap kimdir? Selin Şekerci nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?" gibi soruların yanıtını aramaya başladı. İşte Aile dizisi Selin Şekerci'nin canlandırdığı Serap karakteri hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 19:12 Güncelleme: 03.10.2023 - 19:12
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        • 1

          Show TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Aİle 2. sezonuyla 3 Ekim Salı akşamı izleyici karşısına çıkıyor. 2. sezona Serap rolüyle dahil olan Selin Şekerci avukatı canlandıracak. Peki, "Aile dizisi Serap kimdir? Selin Şekerci nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?" İşte Aile dizisi Serap hakkında tüm ayrıntılar...

        • 2

          AİLE DİZİSİ SERAP KİMDİR?

          Aile dizisine avukat Serap Vural karakteri katıldı. Devin Akın'ın avukatı olan Serap ile Cihan (Nejat İşler) arasında bir bağ kurulacak. Show Tv'nin sevilen dizisi Aile'de Serap karakterine Selin Şekerci hayat verecek.

        • 3

          SELİN ŞEKERCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

          Selin Şekerci 1 Haziran 1989’da İzmir’in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. Selin Şekerci'nin babası Arap, annesi Azerbaycan asıllıdır. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir'de okuyan Şekerci, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda birçok tiyatro oyununda yer aldı. Öte yandan yine İzmir'de özel tiyatrolarda ve çocuk oyunlarında oynadı. Kavak Yelleri adlı gençlik dizisiyle televizyon macerası başlayan Şekerci, 3 bölüm Feyza karakterine hayat verdi. Daha sonra İstanbul'a gelerek; dizi-film ve reklamlarda oynamaya başladı.

          Panda, Tariş Zeytinyağı ve Turkcell Selocan Şanslı Gün reklamlarında oynadı. Melekler Korusun adlı duygusal, dram ağırlıklı gençlik dizisinde Özgür Çelikli adlı üniversite öğrencisi bir karakteri canlandırarak ilk başrolünü üstlendi. Ay Büyürken Uyuyamam adlı Türk yapımı filmde rol almıştır. 2012 yılında yönetmenliği Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği Benim İçin Üzülme adlı dizide Irmak karakterini canlandırmıştır. 2014 yazı itibarı ile başlayan Kaçak Gelinler dizisinin başrollerinden biri olan Şebnem Gürsoy karakterini canlandırmıştır.

          Daha sonra 21 Aralık 2015'te başlayan Acı Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 8 Temmuz 2016'da başlayan Rengarenk dizisinde Renk karakterini canlandırmıştır. 2 Mart 2017'de başlayan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırmıştır. 10 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde 14. bölümden itibaren Şirin karakterini canlandırmıştır. 2021'den beri BluTV adlı dijital kanalda, Yeşilçam dizisinin başrol oyuncusudur.

        • 4

          SELİN ŞEKERCİ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

          2005 - Körfez Ateşi

          2006 - Sağır Oda

          2007 - Kavak Yelleri (Feyza)

          2009-2010 - Melekler Korusun (Özgür Çelikli)

          2011 - Leyla ile Mecnun (Şekerpare) (Konuk Oyuncu)

          2011 - İzmir Çetesi (Mira)

          2012-2014 - Benim İçin Üzülme (Irmak)

          2014-2015 - Kaçak Gelinler (Şebnem Gürsoy)

          2015-2016 - Acı Aşk (Sude Ocak Köklükaya)

          2016 - Rengarenk / Kaçın Kurası (Renk Duygun)

          2017 - Çoban Yıldızı (Zühre)

          2017 - Siyah Beyaz Aşk (Ayhan Dağıstan)

          2018 - Sevgili Komşum (Bahar)

          2018-2019 - Kızım (Asu Yılmaz Karahan)

          2020 - Çatı Katı Aşk (Şirin Çetin)

          2021 - Yeşilçam (Mine)

          2022 - Benden Ne Olur? (Masal)

          2023 Sevda Mecburi İstikamet (Suna)

          Annesinin Kuzusu

          2023 - Kraliçe (Zeynep Gencer)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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