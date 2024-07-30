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        Haberler Bilgi Yaşam Aile Destek Programı Ödemeleri uzatıldı mı, bitti mi, son durum nedir? Aile Destek Paketi ödemeleri devam edecek mi?

        Aile Destek Ödemeleri uzatıldı mı, son durum ne, bitti mi? Aile Destek ödemeleri devam edecek mi?

        İhtiyaç sahibi ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile Destek Ödemeleri yapılıyor. Ağustos ayında Aile Destek Paketi ödemesinin devam edip etmeyeceği merak konusu. En son Aile Destek Yardımı 11 Temmuz'da hesaplara geçti. Peki Aile Destek Ödemeleri bitti mi, uzatıldı mı, son durum nedir? İşte detaylı bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 10:10 Güncelleme: 31.07.2024 - 00:06
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        • 1

          Aile Destek Ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağına dair son durum merak ediliyor. Geçtiğimiz sene temmuz ayında 1 yıl süreyle uzatılan bu sosyal destek ödemelerini alan kişiler tarafından "Aile Destek ödemeleri sona erdi mi, tekrar uzatılacak mı?" sorusu yanıtını arıyor. İşte Aile Destek Programında son durum

        • 2

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI?

          Bakanlık'tan yapılan açıklamada programın bir sene daha uzatılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir gelişme olursa haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          TEMMUZ AYI ÖDEMELERİ YATIRILDI

          Bakan Göktaş: “Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdık”

          Kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş, “Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 88,2 milyar TL destek sağladık” dedi.

          Bakan Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dâhil ettiklerini hatırlattı.

          2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTİ Mİ?

          Aile Destek Ödemeleri 12 aylık bir program olarak başladı. Buna göre; Temmuz 2023 tarihinde başlayan ödemeler Temmuz 2024 itibarıyla sona erdi.

        • 4
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