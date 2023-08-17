Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin bakanlık tarafından yapılan son dakika açıklamaları ihtiyaç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Aile Destek Paketi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca yapılan ödemeleridir. Peki, "Ağustos ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" İşte Aile Destek Ağustos ayı ödeme tarihleri...