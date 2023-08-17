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        Haberler Gündem Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023: Ağustos ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

        Ağustos ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

        Ağustos ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Aile Destek Programı, 850 – 1250 TL arasında kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre değişen miktarlarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan ödemelerdir. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Temmuz ayında sona ermesi beklenen Aile Destek ödemelerinin bu yıl da devam edeceğini açıklamıştı. Peki, "Ağustos ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" İşte Aile Destek Paketi Ağustos ödemelerinin yatacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 20:19
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        • 1

          Aile Destek Programı ödemelerine ilişkin bakanlık tarafından yapılan son dakika açıklamaları ihtiyaç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Aile Destek Paketi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca yapılan ödemeleridir. Peki, "Ağustos ayı Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" İşte Aile Destek Ağustos ayı ödeme tarihleri...

        • 2

          AİLE DESTEK ÖDEMESİ AĞUSTOS YATTI MI?

          Bakan Göktaş, ''Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak." paylaşımında bulundu.

        • 3

          AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI MI?

          Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

        • 4

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

          Aile Destek Programı ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı. Aile Destek ödemelerine yapılacak zamma ilişkin olarak resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

        • 5

          AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

          Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

        • 6

          Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

          450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

          450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

          911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

          1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

        • 7

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

          AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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