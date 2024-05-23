Aile Destek Ödemelerinde sona geliniyor: Aile Destek Ödemeleri bir sene daha uzatılacak mı?
Temmuz 2023'te başlayan Aile Destek Ödemelerinde sona geliniyor. Ödeme alan binlerce aile, uygulamanın bir sene daha devam edip etmeyeceğini merak ediyor. 2022 yılında bir sene daha uzatılan ödemelerin 2024 akıbeti için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na döndü. İşte, detaylar...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Destek Ödemelerinde sona geliniyor. 12 ay olarak planlanan programda geliri düşük aileleri desteklemek için aylık 850 TL ile 1.250 TL arasında ödeme yapılıyor. Peki, Aile Destek Ödemeleri uzatılacak mı? İşte, detaylar...
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2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Aile Destek Ödemeleri için planlanan süre, 12 aylık bir dönem olmak üzere; Temmuz 2023 ile Haziran 2024 arasındaydı.
Haziran 2024 tarihinde programın son ödemeleri yapılacak ve Haziran ödemesi, vatandaşların hesabına Temmuz ayında yatacak.
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AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILACAK MI?
Programın uzatılıp uzatılmayacağını ise Bakanlık belirleyecek ancak şu anda konu hakkında resmi bir açıklama yok.
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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşiyor;
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL
1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850 TL
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ MAYIS NE ZAMAN HESABA YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Nisan ayı Aile Destek Programı ödemeleri 10 Nisan Ramazan Bayramı öncesinde yapıldı.
Mayıs ayındaki ödemeler 14'ü itibarıyla hesaplara yattı.