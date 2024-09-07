Aile Destek Ödemesi sorgulama ekranı: 2024 Eylül ayı Aile Destek Ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak merak ediliyor. Eylül ayı Aile Destek Programı ödeme takvimi araştırılıyor. Bilindiği üzere Aile Destek Yardımı yıl sonuna kadar uzatıldı. Alınan karara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal destek yardımı Aralık ayında sona erecek. Aile Destek Paketi ödemeleri e-Devlet ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. Peki Eylül ayı Aile Destek Ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı…
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2024 Eylül ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hane başına verilen Aile Destek Programı ödemeleri, her ay belirli tarihte hesaplara yatırılıyor. Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı 2024 yılı sonuna kadar uzatıldı. Buna göre Aile Destek Paketi ödemeleri Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ödenmeye devam edecek. Aile yardım parası e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki Aile Destek Ödemesi yattı mı, ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte detaylar...
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI!
2 yıldır uygulanan Türkiye Aile Destek Programı, Temmuz ayı itibarıyla sona ermişti. Ancak Aile Destek Ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar uzatıldı.
Buna göre söz konusu destekten yararlanan haneler, yıl sonuna kadar ödeme almaya devam edecek.
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2024 EYLÜL AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
2024 Eylül ayı Aile Destek Programı ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 9 Ağustos itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirmişti.
Buna göre Eylül ödemelerinin de benzer tarihlerde yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
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AİLE DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Aile destek yardımı, e-Devlet sistemi üzerinden "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılarak sorgulanabiliyor.
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
450 TL ve altı 1.250 TL
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 TL
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AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?
Hanedeki Çocuk Sayısı Aylık Destek Tutarı (TL)
1-2 çocuklu hanelere 350 TL
3 çocuklu hanelere 450 TL
4 çocuklu hanelere 550 TL
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.
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AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?
Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.