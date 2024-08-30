AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 9 Ağustos itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirmişti.

Eylül ayı Aile Destek Ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ödemelerin ay ortasında yatırılması bekleniyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI NASIL SORGULANIR?

Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ödemeler gerçekleştiriliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.