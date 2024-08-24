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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2024 Eylül ayı Aile destek ödemeleri yattı mı, son durum ne, devam ediyor mu?

        Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Eylül 2024 Aile destek ödemesi yattı mı, uzatıldı mı, son durum ne?

        Aile Destek programı ödemeleri milyonların gündeminde yer alıyor. İlk olarak 2022 yılında ortaya çıkan 12 aylık bir program olarak tasarlanan Aile Destek Programı'nın bir sene daha uzatılmasına karar verildi ve ödemelerin yıl sonuna kadar devam edeceği açıklandı. İhtiyaç sahibi aileler destek yararlandı ve Ağustos ödemelerini aldı. Şimdi ise Eylül ayında aile destek ödemesinin yatmayacağına ilişkin ödemelerdeki son durum merak ediliyor. Peki Eylül Aile destek ödeme paketi ne zaman yatacak, uzatıldı mı, son durum ne, devam ediyor mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 08:44 Güncelleme: 24.08.2024 - 09:22
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        • 1

          850 TL ile 1.250 TL arasında yapılan Aile destek ödemelerindeki son durum merak ediliyor. Aile Destek Ödemeleri, en son 9 Ağustos'ta hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağustos ayında ailelere 3,8 milyar TL ödeme yapıldı açıklamasında bulunmuştu. Peki Aile Destek Ödemeleri 2024 Eylül ayı ne zaman hesaba yatacak?

        • 2

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI!

          12 aylık bir program olan Aile Destek Ödemeleri, Temmuz ayı itibarıyla sona ermişti. Ancak ödemeler 2024 yıl sonuna kadar uzatıldı. Aralık ayına kadar destekten yararlanan aileler ödeme almaya devam edecek.

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EYLÜL ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

          Aile Destek Ödemelerinin, 15 Eylül'e kadar vatandaşların hesabına aktarılması bekleniyor. Kesin bir tarih açıklanması halinde haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          2024 AĞUSTOS AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

          Aile Destek Ödemeleri, 9 Ağustos'ta hesaplara yatırıldı. Ağustos ayında ailelere 3,8 milyar TL ödeme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hanelere her ay düzenli destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

          "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda Aile Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 3,2 milyon hanemize 2,9 milyar lira, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında yaklaşık 2,2 milyon hanemize 5,4 milyon çocuk için yaklaşık 900 milyon lira olmak üzere toplamda yaklaşık 3,8 milyar lira ödeme yapacağız.

        • 4

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?

          Türk vatandaşı olmaması,

          Mavi Kart sahibi olması,

          Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

          18 yaşından küçük olması,

          Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

        • 5

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

          Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık Destek Tutarı (TL)
          450 TL ve altı 1.250 TL
          450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
          911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
          1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 TL
        • 6
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