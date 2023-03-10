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Aile 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı başrollerinde buluşturan Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Aile’nin 2. bölümü Salı akşamı Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak.

Giriş: 10.03.2023 - 23:30 | Güncelleme: ABONE OL
Aile 2. bölüm fragmanı yayınlandı!
HABERTURK.COM

İlk bölümüyle reytinglerde ilk sıraya yerleşen dizinin yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Yayınlanan ön izleme sahnesinde Devin ve Hülya arasında geçen diyalog ikili arasında başlayacak olan soğuk savaşın sinyallerini veriyor.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizi ilk bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi. Övgüleri toplayan dizinin 2. bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesine bir davette Devin (Serenay Sarıkaya) ile sohbet eden Hülya (Nur Sürer) arasında geçen diyaloglar damga vuruyor. Aslan’la ilgili Devin’e akıl veren Hülya’nın Devin’den aldığı karşılık ile ikili arasındaki gizli soğuk savaş başlıyor.

İşte Aile’nin 2. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’nin yeni bölümü Salı akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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