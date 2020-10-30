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Ahuzar Tanımı:

Ahuzar kelimesinin anlamı; inlemek, ah etmek, ahlayıp vahlamak, ah çekmek, sızlanmak veya dert yanmak olarak tanımlanır. Zayıf ya da sinir bozucu bir ses çıkararak bu şekilde şikayet etmek, sızlanmak “Ah u zar”etmek olarak belirtilir.

Ahuzar Örnek Anlatımı:

Herhangi bir konu veya durumda ah çeken bir kişi ahuzar etmiş olur. Derdi olan, canı sıkılan veya yaşadığı herhangi bir şeyden memnun olmayan kimse ahuzar eder. Ah etmek, ah u zar ederek konuşmak veya söylenme eylemi olarak ifade edilir.

Ahuzar Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Neden bu kadar ahuzar ediyorsun?

Ahuzar etmenin kime ne faydası var?

Arkadaşının ahuzar etmesi seni rahatsız ediyor mu?