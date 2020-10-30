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Ahuzar ne demektir? Anlamı ve yazımı

Osmanlı Türkçesi'ne ait söylenişi çok güzel ifadelerden biri olan ahuzar kelimesinin anlamı, yazılışı ve cümle içinde kullanımı merak ediliyor. Peki ahuzar ne demek? Sözlük anlamı nedir? Ahuzar sözcüğü nasıl yazılır?

30.10.2020 - 08:56 | Güncelleme: ABONE OL
Ahuzar ne demektir? Anlamı ve yazımı

Ahuzar ne demek, ahuzar tanımı ve anlamı nedir, ahuzar örnek anlatımı nasıldır, ahuzar kelimesinin kullanıldığı yerler nelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ahuzar Tanımı:

Ahuzar kelimesinin anlamı; inlemek, ah etmek, ahlayıp vahlamak, ah çekmek, sızlanmak veya dert yanmak olarak tanımlanır. Zayıf ya da sinir bozucu bir ses çıkararak bu şekilde şikayet etmek, sızlanmak “Ah u zar”etmek olarak belirtilir.

Ahuzar Örnek Anlatımı:

Herhangi bir konu veya durumda ah çeken bir kişi ahuzar etmiş olur. Derdi olan, canı sıkılan veya yaşadığı herhangi bir şeyden memnun olmayan kimse ahuzar eder. Ah etmek, ah u zar ederek konuşmak veya söylenme eylemi olarak ifade edilir.

Ahuzar Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

  • Neden bu kadar ahuzar ediyorsun?
  • Ahuzar etmenin kime ne faydası var?
  • Arkadaşının ahuzar etmesi seni rahatsız ediyor mu?

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