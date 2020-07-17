Ahududu gülgiller familyasındandır. Diğer isimleri; frambuaz, sultan böğürtleni ve ağaç çileği, dağ çileği, rubus idaeus, raspberry bush’dır. Böğürtlen, çilek, ahududu ile aynı ailedendir. Ahududu, böğürtlen; çalı şeklinde meyvelerin toplu olduğu drupel adında “böğürtlen çalısı” meyveleri grubuna girmektedir. A vitamini, C vitamini, E vitamini ve folik asit yönünden zengin bir meyvedir. Ahudunun bileşimini; protein, karbonhidrat, selüloz, A vitamini, C vitamini, elma - limon asidi, sepi maddeler, eterik yağ, P vitamini, kalsiyum, magnezyum, fosfor, demir, mangan ve bakır bileşimi asidler, pürinli maddeler, reletin oluşturur.

Ahududunun Besin Değerleri Nelerdir?

100 gram ahududunun besin değerleri şöyledir:

Su: 85,75 g

Enerji: 52 kcal

Protein: 1.2 g

Toplam lipit (yağ): 0.65 g

Karbonhidrat, fark olarak: 11.94 g

Lif: 6.5 g

Toplam şeker: 4.42 g

Kalsiyum: 25 mg

Demir: 0,69 mg

Magnezyum: 22mg

Fosfor: 29 mg

Potasyum: 151 mg

Sodyum: 1 mg

Çinko: 0.42 mg

C vitamini, toplam askorbik asit : 26.2 mg

Tiamin: 0.03 mg

Riboflavin: 0.04 mg

Niasin: 0.6 mg

B-6 Vitamini : 0,06 mg

Folat: 21 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini: 2 µg

A Vitamini: 33İÜ

E Vitamini: 0.87 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 7.8 µg

Yağ asitleri (toplam doymuş): 0.02 g

Yağ asitleri (toplam tekli doymamış): 0,06 g

Yağ asitleri (toplam çoklu doymamış): 0,38g

Yağ asitleri (toplam trans): 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg

Bir kase ahudududa; 8 gr lif, 186mg potasyum, 31mg kalsiyum, 26mcg folat, 32mg C vitamini, 167mcg lutein ve zeaxanthin vardır.

Ahududunun Faydaları Nelerdir?

Ahududu doğanın şekeri olarak bilinir. Binlerce yıldır tüketilmektedir. Ahududu, kırmızı ve siyah çeşitlerden mor, sarı ya da altın renklerine kadar değişebilmektedir. Ahududu tükettiğinizde; obezite, diyabet, kalp hastalığı ve genel ölüm risklerini azaltıyorsunuz. Faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Diyet Dostudur: 1 bardak taze ahududu da 1,5gr protein, 8gr diyet lifi ve 14,7gr karbonhidrat bulunur. Kolesterol yoktur, çok az yağ ve sodyum bulunur. Bir fincan ahududu 64 kalori içerir, diyet yapanlar için iyi bir seçimdir.

1 bardak taze ahududu da 1,5gr protein, 8gr diyet lifi ve 14,7gr karbonhidrat bulunur. Kolesterol yoktur, çok az yağ ve sodyum bulunur. Bir fincan ahududu 64 kalori içerir, diyet yapanlar için iyi bir seçimdir. Kanserle Mücadele Eder: Ahududu üzerinde yapılan çalışmalarda; kolon, prostat, meme ve oral (ağız) kanser hücrelerinin büyümesini engellediği ve yok etiğini görülmüştür. Ayrıca başka bir çalışmada da ahududu ekstresinin mide, kolon ve meme kanseri hücrelerinin %90’ını öldürdüğü görülmüştür.

Ahududu üzerinde yapılan çalışmalarda; kolon, prostat, meme ve oral (ağız) kanser hücrelerinin büyümesini engellediği ve yok etiğini görülmüştür. Ayrıca başka bir çalışmada da ahududu ekstresinin mide, kolon ve meme kanseri hücrelerinin %90’ını öldürdüğü görülmüştür. Hafıza Gelişimine Katkısı: Hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışmada; flavonoid alımının hafızanın gelişiminde pozitif etkisi olduğunu görülmüştür. Bunun dışında ahududu, vücudunuzdaki serbest radikallerle savaşarak yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar bakımından da zengindir.

Hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışmada; flavonoid alımının hafızanın gelişiminde pozitif etkisi olduğunu görülmüştür. Bunun dışında ahududu, vücudunuzdaki serbest radikallerle savaşarak yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olan antioksidanlar bakımından da zengindir. Eklem Rahatsızlıklarına İyi Gelir: Ahududu, böğürtlen, çilek gibi meyvelerde bulunan flavonoidler; hücrelerdeki C vitamini oranını arttırır. Flavonoidlerin eklemlerdeki kirişler, bağlar, kıkırdak yapısında bulunan kolajen üzerindeki olumlu etkisi, romatoid artrit gibi eklem rahatsızlıkları olan kişiler için önemlidir.

Ahududu, böğürtlen, çilek gibi meyvelerde bulunan flavonoidler; hücrelerdeki C vitamini oranını arttırır. Flavonoidlerin eklemlerdeki kirişler, bağlar, kıkırdak yapısında bulunan kolajen üzerindeki olumlu etkisi, romatoid artrit gibi eklem rahatsızlıkları olan kişiler için önemlidir. Kalp Sağlığı Üzerindeki Etkisi: Ahududu gibi flavonoid yönünden zengin besinlerin tüketimi, kardiyovasküler rahatsızlıklardan ölüm riskini düşürür. Özellikle bir flavonoid grubunun (antosiyaninler) kardiyovasküler hastalığa yol açabilecek iltihabı bastırdığı görülmüştür. Ahududu içinde bulunan yüksek polifenol içeriği ayrıca trombosit oluşumunu da önleyerek ve anti-enflamatuar mekanizmalar yoluyla kan basıncını azaltarak kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir.

Ahududu gibi flavonoid yönünden zengin besinlerin tüketimi, kardiyovasküler rahatsızlıklardan ölüm riskini düşürür. Özellikle bir flavonoid grubunun (antosiyaninler) kardiyovasküler hastalığa yol açabilecek iltihabı bastırdığı görülmüştür. Ahududu içinde bulunan yüksek polifenol içeriği ayrıca trombosit oluşumunu da önleyerek ve anti-enflamatuar mekanizmalar yoluyla kan basıncını azaltarak kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir. Sindirim, Detoks Ve hastalık Önlemekte: Ahudududa bulunan lif ve su içeriği kabızlığın önlenmesine, sağlıklı bir sindirim sisteminin korunmasına yardımcıdır. Yeterli lif, toksinlerin safra ve dışkı yoluyla günlük atılımı için çok önemli olan düzeni oluşturur. Son çalışmalar diyet lifinin bağışıklık sistemi ve iltihabı düzenleyen bir rol oynadığını görülmüştür. Sonuç olarak bu da kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanser ve obezite gibi iltihapla ilişkili durum riskini azaltır. Yüksek lif alımında, koroner kalp hastalığı, felç, hipertansiyon, diyabet, obezite ve bazı gastrointestinal hastalıkların gelişme riski oldukça azalır.

Ahudududa bulunan lif ve su içeriği kabızlığın önlenmesine, sağlıklı bir sindirim sisteminin korunmasına yardımcıdır. Yeterli lif, toksinlerin safra ve dışkı yoluyla günlük atılımı için çok önemli olan düzeni oluşturur. Son çalışmalar diyet lifinin bağışıklık sistemi ve iltihabı düzenleyen bir rol oynadığını görülmüştür. Sonuç olarak bu da kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanser ve obezite gibi iltihapla ilişkili durum riskini azaltır. Yüksek lif alımında, koroner kalp hastalığı, felç, hipertansiyon, diyabet, obezite ve bazı gastrointestinal hastalıkların gelişme riski oldukça azalır. Göz Sağlığı Üzerindeki Etkisi: C vitamini yüksek olan gıdaların UV ışınlarına karşı koruma sağlayarak gözlerin sağlıklı kalmasına yardımcı olduğu bilinmektedir. Ahududu da C vitamini bakımından yüksek besinler arasında yer almaktadır.

C vitamini yüksek olan gıdaların UV ışınlarına karşı koruma sağlayarak gözlerin sağlıklı kalmasına yardımcı olduğu bilinmektedir. Ahududu da C vitamini bakımından yüksek besinler arasında yer almaktadır. Sivilce Ve Akneye Karşı Etkilidir: Ahududu, maske yaparak yüzünüze sürdüğünüzde sivilce ve aknelerin giderilmesine fayda sağlar.

Ahududunun maddeler halinde kısaca faydalarını şu şekilde sıralayabilir:

Kanın temizlenmesini sağlayan ahududu; vücutta bulunan toksinleri de dışarıya atar.

Şeker ve böbrek rahatsızlığı olanlar; ahududuyu taze olarak tüketebilirler.

Ahududu yendiğinde vücudunuza zindelik verir.

Dokuların güçlenerek sıkılaşmasını sağlar.

Ateşli hastalıklarda kullanılan ahududu, ateşin düşmesine yardımcıdır.

A vitamini yönünden zengindir.

Verem, anemi ve romatizma hastalıklarında şifa kaynağı olur.

Kabızlığın giderilmesini sağlar, idrar söktürür.

Ahududunun çiçekleri kaynatılıp gargara yapıldığında, dişeti rahatsızlıklarına iyi gelir.

Ahududu ile maske yapılarak yüze sürüldüğünde sivilce ve aknelerin giderilmesi sağlanır.

Ahududu ile yapılan şurup tatlılarda kullanılır.

Lösemi rahatsızlıklarında etkilidir.

Tansiyonu düşürür.

Ahududu suyu: Böbrek ve safra kesesi taşlarına, nikriz hastalığına çok yararlıdır.

Boğaz, Bademcik ve göz iltihapların da kullanılır.

Göz iltihaplanmalarında suyuyla pansuman yapıldığında iyi gelir.