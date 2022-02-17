"Yeni bir film çekimine başlayacağım"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Ahsen Eroğlu, önceki gün Moda Sahili'nde objektiflere yansıdı. Köpeğini gezdirirken görüntülenen Eroğlu, ardından bir mekanda kahve molası verdi.

Kendisini görüntüleyen gazetecilerle sohbet etmeyi de ihmal etmeyen genç oyuncu, "Yeni bir sinema filmi çekimine başlayacağım. Dizi görüşmeleri de devam ediyor." şeklinde konuştu.