Ahsen Eroğlu, 'Deha'ya veda etti; "İyi ki geldin Esme'm, şans getirdin"
Ahsen Eroğlu, SHOW TV'nin sevilen dizisi Dehaya veda etti. Sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda; "Esme'nin İtalyanca öğrenmeden önceki hayatı" diyerek, dizideki rolüne ve projeye teşekkürlerini iletti
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SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Deha'da bir ayrılık yaşandı.
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Ahsen Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Deha' ve canlandırdığı 'Esme' karakterine veda ettiğini duyurdu.
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"ESME'NİN İTALYANCA ÖĞRENMEDEN ÖNCEKİ HAYATI"
Setten çeşitli kareler paylaşan Ahsen Eroğlu, paylaşımına şu ifadeleri ekledi; "Esme’nin İtalyanca öğrenmeden önceki hayatı. İyi ki geldin Esme’m, şans getirdin. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."
Fotoğraflar: Instagram