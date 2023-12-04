Ahmet Selim Kul yazdı: Tüpraş Park'ta iyiden fazlası gerek

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Avrupa’da ortalama bir futbolsevere takımdaki eksikleri göstersen “Ne oldu tesislere meteor mu düştü” diye tepki verebileceği şekilde çıkılan maçların ardından en azından merkezdeki 5 eksiğin belki de en önemlisinin dönmesiyle birlikte kendini zirveye taşıyan görüntüye dönmüş bir Fenerbahçe başladı Sivasspor maçına… Konuk ekip İstanbul’da iz bırakmaya gelmiş fakat Fenerbahçe buna fırsat tanımadı 1-0’ı buluncaya kadar.

1-0’dan sonra savunmada yapılan sakarlıkların getirdiği mental düşüşle Sivasspor top hakimiyetini ele geçirse de Fenerbahçe iç sahada olmasının da yardımıyla bu kendi adına kötü sekansı gol yemeden atlatmayı başardı. REKLAM Fenerbahçe İrfan’ın “Muhteşem bir açıdan” izleme onuruna eriştiğim harikülade golüyle Sivasspor’un bu 20 dakikalık bölüme son noktayı koydu ve maçı çözdü.

Bu yarıda benim dikkatimi çeken konulardan biri ise Fenerbahçeli futbolcuların hakemlerle dialoglarıydı. Hakem tartışmaları takımı negatif etkilemiş diyordum bir iki maçtır, bu maçtaki Fenerbahçeli futbolcuların davranışları düşüncemi pekiştirdi. Türkiye’de hakeme itiraz maalesef önemli ama bunu abarttığınızda büyük bir soruna dönüşebiliyor hem de geri dönüşü olmayan… Bu arada şu parantezi de açmak isterim. Osterwolde bu dönem stoperde görev yapmasına rağmen kariyerinde bu konuda bir ilerleme olabilir mi çok emin değilim. Oyun karakterinin ciddi anlamda değişmesi gerekiyor bu alanda başarılı olabilmesi için.

İsmail hoca bu süreçte Yusuf Akçiçek’te ısrar etse daha iyi sonuçlar alabilirdi. Ben bu satırları ikinci yarının başında yazarken Osterwolde de çok basit hatalar yapmayı sürdürüyordu. İkinci yarıya da Fenerbahçe çok anlamadığım şekilde 1-0 sonrası bölüm gibi tembel başladı. Bu tembellik Sivasspor’un iyi oyunuyla birleşince fark 1’e indi ve tedirginlik başladı. Fakat futbolcular bu golle kendine geldi ve İsmail’in oyuna girerek kattığı enerjiyle Fenerbahçe tedirginliği büyütmeden maçı kopardı. Fenerbahçe derbiye iyi bir galibiyetle gidiyor. Normalde Beşiktaş deplasmanından 1 puan her zaman iyidir ama Fenerbahçe Trabzonspor mağlubiyetini telafi etmek istiyorsa bu maçta iyiden fazlasını yapmalı.