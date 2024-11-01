"Ahmet Özer kefil olmadığım biri"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'nin tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için düzenlediği mitinge katılmayışı hakkında konuştu.

TV100'e açıklamalarda bulunan Özcan, "Ahmet Özer seçilmiş biri fakat hayatımda hiç karşılaşmadım. Masumiyet karinesine inandığımı belirtmek istiyorum" dedi.

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"MASUMİYET KARİNESİNE İNANIYORUM"

Özcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu konuda tweet atmak istemedim çünkü kefil olmadığım biri için sosyal medyada destek mesajı vermem. Olayı tüm yönleriyle incelemek istiyorum ve net bir değerlendirme yapacağım. Ahmet Özer seçilmiş biri fakat hayatımda hiç karşılaşmadım. Masumiyet karinesine inandığımı belirtmek istiyorum."