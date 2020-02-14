Beşiktaş'ta yarın yapılacak Divan Kurulu toplantısı öncesi mali tablo ile ilgili bilgiler üyelere gönderilirken yeni yönetimin kulübe sağladığı kasa kolaylığı dikkat çekti.

Kulüpte ekonomik sıkıntıların tavan yaptığı bir dönemde göreve gelen başkan Ahmet Nur Çebi ve arkadaşlarının yaklaşık 68.5 milyon TL’lik bir nakit girişi yaptığı ortaya çıktı. Bu dönemde Çebi’nin cebinden koyduğu paranın 66 milyon 966 bin TL olması dikkat çekti. Başkan'ı 940 bin TL ile Erdal Torunoğulları takip ederken Umut Şenol 269 bin, Hakan Daltaban 40 bin ve Bilgihan Sürmen ise 5 bin TL'lik borç verdi.

TOPLAM BORÇ 2 MİLYAR 689 MİLYON

Mali tablolarda Beşiktaş'ın borcu da belli oldu. Buna göre Siyah-Beyazlı ekibin borcu 2 milyar 961 milyon milyon 902 bin TL olarak gerçekleşti. Beşiktaş’ın toplam 272 milyon 529 bin TL’lik alacağı bu borçtan düşüldükten sonra, net borç 2 milyar 689 milyon 373 bin TL oldu. Beşiktaş’ta toplam çalışan personel sayısının ise 551 kişiden 514 kişiye düşerek, 37 kişi azaldığı görüldü.