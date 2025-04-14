İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı tahrip edilip, çevresine zarar verilmişti.

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Kabristandaki mezarın talan edilmesi ile ilgili re'sen başlatılan soruşturma devam ederken, faillerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde özel ekip oluşturulmuştu. İstanbul Emnyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstanbul İstihbarat Şubenin de desteğiyle yoğun bir çalışma yürütmüştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden D.A. (67) adlı şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya mesajında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.

REKLAM İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.



Mattia Ahmet… pic.twitter.com/EkLiEiybva — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 14, 2025 İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrası kimliği tespit edilip yakalanan 67 yaşındaki D.A. sorgulanmak üzere emniyette götürüldü. Yakalanan şüphelinin polise verdiği ilk ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Şüpheli verdiği ifadesinde, kendisinin mezar ve mezar çevresinde sokakta yaşadığını belirten D.A. televizyonlarda Ahmet Minguzzi cinayetini görmesi üzerine mezarını merak ettiğini belirterek ‘Bende mezarlığı biliyorum. Mezarını görmek için gittim. Mezarında ayağım bir çite takılıp düştüm. Çok sinirlendim. Bu sinirle mezardaki çitleri dağıtım” dedi.