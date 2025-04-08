Ahmet Levendoğlu'na veda

Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 6 Nisan Pazar günü 80 yaşında hayata veda etti.

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Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Ahmet Levendoğlu için Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda veda töreni düzenlendi.

Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Bennu Yıldırımlar, Reha Özcan, Erdal Kömürcü ve Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler, Ahmet Levendoğlu'nu son yolculuğuna uğurlamak için AKM'deki törene katıldı.

Zuhal Olcay, törende bir ara duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

Ahmet Levendoğlu'nun cenazesi, törenden sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AHMET LEVENDOĞLU HAKKINDA

1945'te İstanbul'da doğan Ahmet Levenoğlu'nun babası Tarık Levendoğlu, Devlet Tiyatroları'na öğrenci yetiştiren Tatbikat Sahnesi'nin dekor - kostüm öğretmeni ve teknik müdürüydü. Ahmet Levendoğlu, Devlet Tiyatroları'nın kuruluşunda Muhsin Ertuğrul ile birlikte çalıştı ve uzun yıllar baş dekoratörlük, sonraları aynı zamanda yönetmenlik yaptı. Robert Kolej'den mezun olan Ahmet Levendoğlu, İngiltere'de burslu öğrenci olarak okuduğu Royal Academy of Dramatic Art tiyatro bölümünü 1969'da bitirdi.Birçok oyuna sahneye çıkan, birçok oyunu yöneten ve birçok oyunun çevirmenliğini yapan Ahmed Levendoğlu, ayrıca 11 sinema filminde de rol aldı.