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Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği "Baba Parası" filminin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, Habertürk TV'de yayınlanan Oylum Talu'nun Sunduğu "Burası Haftasonu" programına konuk oldu. Oyuncular, film ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamalardan öne çıkan kısımlar:

Yağmur Tanrısevsin: Film çok güzel oldu. Yorumlar ve tepkiler de çok güzel.

Ahmet Kural: Tülin karakterinin çok naif ve masum olması gerekiyordu. Onun için en iyi isim Yağmur Tanrısevsin'di. Murat filmde babam ve abim, Ahmet filmde üvey annem ve abimi canlandırıyor.

Murat Cemcir: Selçuk Aydemir "Öyle bir film yapacağım ki kimse perdede görmeden anlamayacak" dedi. Çok değişik bir şey yaptık.

'SELİM' KARAKTERİ

Ahmet Kural: Kıbrıslı Selim biraz marjinal bir tip olsa da seyircimiz onu gördüğünde çok sevecek. Gayet saf ve iyi niyetli. Bu karakterin çıkmasına neden olan tek şey dildir. Kıbrıslı Selim...

'NİYAZİ' KARAKTERİ

Murat Cemcir: Niyazi, tıp fakültesini kazanacak kadar zeki ama devam etmeyecek kadar serseri ve çapkın. Bir insanı para nasıl bozar, filmde onu görüyoruz. Filmde herkes kendi karanlık tarafıyla yüzleşiyor.

'TÜLİN' KARAKTERİ

Yağmur Tanrısevsin: Tülin, ailenin daha iyi tarafını temsil eden bir karakteri. Naif, iyi niyetli... Abileriyle arası iyi...

İZLEYİCİ AHMET KURAL-MURAT CEMCİR İKİLİSİNİ NEDEN ÇOK SEVDİ?

Ahmet Kural: Seyircimiz 'Çalgı Çengi'den itibaren Murat'la bizi birbirimize yakıştırdı. Bizim de öyle bir planımız yoktu, film bittikten sonra ikimiz de ayrı yollara gidecektik. Komediyi paslaşmamız, onun espriyi alması, benim onu taşımam... Bunu Metin Akpınar ustamız da bize söyledi. "Birbirinizi destekliyorsunuz oyunda" dedi. Tek bir kişiymişiz gibi oynayınca seyirci de bizi birbirimize yakıştırdı. Biz bunu içgüdüsel olarak yapmıştık.

Murat Cemcir: Selçuk Aydemir ilk başta yazarken bizi bilerek yazıyor. Filmdeki en favori karakterim bekçi. Giray o kadar sakin oynadı ki filmden çıkan herkes "Kim bu adam?" dedi. Adam o kadar dürüst bir bekçi ki.. Yağmur olağanüstü bir performans sergiledi. Filmde Ahmet'le farkında olmadan karı-kocayı da oynadık.

KAMERA ARKASINDA NELER YAŞANDI?

Yağmur Tanrısevsin: Aslında çok zorlandım filmde. Sahneler çok komik oluyor ve gülmemek için kendimizi zor tutuyoruz. Ahmet'le Murat'ın enerjisi çok güzel, onlarla çalışmak çok keyifliydi.

Murat Cemcir: Belki de en az doğaçlama yaptığımız film bu filmdir. Yapımcımız bütçe anlamında hiç masraftan kaçınmadı. Yeni yıl ve yeni başlangıç olsun istedik, o yüzden 1 Ocak Çarşamba günü vizyona girdik.

Ahmet Kural: Selçuk ters köşe yapmayı seviyor ama gönlümüz Düğün Dernek 3 filminde yana. 5 yıl oldu. Düğün Dernek 3'ü yapmak istiyoruz. Selçuk teknik anlamda da hep üstüne koyarak gittiği için o sahneler beni çok mutlu ediyor.

Murat Cemcir: Adrenalin, başarıya en giden en iyi yol. Dizi bittikten sonra 2 ay tatil yaptık Ahmet'le ve birbirimize girdik. Yağmur'u Selçuk Aydemir seçti.

YAĞMUR TANRISEVSİN PROJEYE NASIL DAHİL OLDU?

Yağmur Tanrısevsin: Gerçekten bu proje, doğru proje oldu. Aslında yeni yıl ile birlikte film vizyona girince, benim uğurum, ekibin uğuru oldu. 2020 bizim için çok güzel bir filmle başladı, umarım böyle de devam eder.

Murat Cemcir: Dijitalde bir dizi yapmayı planlıyoruz. Seyircilerimiz çok istiyor.

Ahmet Kural: Benim huyum erken gitmek. Sete de erken gidiyorum. Herkes kamera arkasında da söyler 'Ahmet Kural erken geliyor' diye. Alıştık artık. Selçuk da erken geliyor. Filmi çıktıktan sonra 15-20 kez seyrediyoruz.

Murat Cemcir: Ben uzun bir süre Ahmet'e "Nasıl bu kadar yetenekli olur?" diye bilendim.

Yağmur Tanrısevsin: Filmi her seyrettiğimde farklı bir şey keşfediyorum. Kendimi tabii ki eleştiriyorum. Bence izlemek iyi oluyor.