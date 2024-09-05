Ahmet Kaplan Paralimpik Oyunları 4'üncüsü!
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye teniste quad kategorisinde milli sporcu Ahmet Kaplan, 4. oldu.
Roland Garros'ta oynanan tekerlekli sandalye tenis müsabakalarında quad kategorisinde bronz madalya maçı yapıldı.
Ahmet Kaplan, 3 numaralı seribaşı İsrailli Guy Sasson karşısında ilk seti 7-5 alan milli sporcu, ikinci seti 6-4 kaybetti ve maça 1-1'lik eşitlik geldi. Son seti Sasson, 6-1 aldı ve Ahmet maçı 2-1 kaybetti.
Tekerlekli sandalye teniste Türkiye'nin paralimpik oyunlar tarihinde yarı final oynayan ilk sporcusu olan Ahmet Kaplan, oyunları 4. sırada tamamladı.