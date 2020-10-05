Ahmet, erkek isimleri arasında en çok koyulan isimlerden bir tanesi. Ailelerin Ahmet ismiyle ilgili araştırmaları sürüyor. Ahmet isminin anlamı ne? Özellikleri neler? İşte isimle ilgili merak ettikleriniz…
Ahmet İsminin Anlamı Nedir?
Ahmet ismi, beğenilmiş / övülmeye değer / Allah’a şükreden anlamını taşımaktadır. Türkiye sıralamasında 4. Yeri alan Ahmet ismi yaklaşık 900000 kişide var. İstanbul’da ise bu ismi taşıyan kişi sayısı 127000’dir. Türkiye’de yaklaşık her 90 kişiden bir tanesi Ahmet adını taşıyor.
Ahmet İsmi Kuranda Geçiyor Mu?
Kökeni Arapça olan Ahmet ismi Kuranda sıkça geçiyor. İsmin caiz olduğu da böylece anlaşılıyor.
Ahmet İsminin Özellikleri
Ahmet isimli kişiler duygusal oluşlarıyla ön plana çıkarlar. Hayatlarına yön verirken, duygusal oluşlarının payı büyüktür. Aldıkları en önemli kararlarda bile mantıklarından daha çok duygularını kullanırlar. Bu sebeple kimi zaman hayal kırıklığı yaşasalar da daha çok sezgileri güçlü olduğundan doğru karar verirler. Ahmet isimli kişiler felsefelerini sevmek ve sevilmek olarak benimsiyorlar. Onlar, hayatlarının temelini sevgi üzerine kuruyorlar.
Sosyal bir kişiliğe sahipler. Kimseden kolay kolay nefret edemezler. Sevgilerini ne kadar insana verirlerse onlar için o kadar iyi. İnsanlardan da aynı sevgiyi alıyor.
İş hayatlarında da duygusallık ön plana çıkıyor. İnsanlara bir yarar sağlamayacak işlerde çalışmaktan kaçıyorlar. Karşı cinste aradıkları tek şey ise sadakat ve sonsuz aşk.
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