Ahmet İbanoğlu: Gelen MHK sıfırdan başlıyor

Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu, HT Spor'da Gözler Hakemde programında Murat Fevzi Tanırlı ve Ali Palabıyık'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GELEN MHK SIFIRDAN BAŞLIYOR"

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25 yıllık bir süreçte 20 kez MHK değişti. Sorunun temelinde bu yatıyor, federasyonlar devam ediyor. MHK'nın çok sık değişmesi ve giderken her şeyi götürmesi... Gelen yeniden sıfırdan başlıyor. Bu değişiklikler sistemin devamlılığıyla ilgili sıkıntı yaratıyor. Hakemler de ne yapacağını şaşırdı. Maçları kimin yönettiğinin pek bir önemi yok, sistemin sürdürülebilir olması lazım. Kurullar birbirlerine ne bırakıyorlar?

📺 Gözler Hakemde



🎙️ Ahmet İbanoğlu: Giden MHK projelerini götürüyor, gelen sıfırdan başlıyor. pic.twitter.com/YV6vA81HR9 — HT Spor (@HTSpor) April 15, 2025

"PSİKOTEKNİK SONUÇLARIN ATAMADA ÖNEMLİ BİR YERİ VAR"

Hakemlerin altyapısının kuvvetlendirilmesi, şartlarının iyileştirilmesi, özlük haklarının geliştirilmesi bunlar federasyonların görevleri... Bunların sağlanması konusunda kulüplere, antrenörlere, hakemlere, medyaya çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bunları bir araya getirirsek bunu başarma şansımız var. Psikoteknik sonuçların hakem atamasında önemli yeri var.

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📺 Gözler Hakemde



🎙️ Ahmet İbanoğlu: Psikoteknik sonuçların hakem atamasında önemli yeri var. pic.twitter.com/M936SQ5jdk — HT Spor (@HTSpor) April 15, 2025

"UILENBERG'İN BOŞLUĞUNU DOLDURAMADIK"

Hollandalı eğitimci Jaap Uilenberg 9.5 sene kadar çalıştı, ona ihtiyacımız da vardı. Eğitimlerinden müthiş faydalandık. 9.5 yıl içerisinde hakemlerimiz Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli maçlar aldılar. Uilenberg birden gitti, o gittikten sonra boşluğunu dolduramadık.

📺 Gözler Hakemde



🎙️ Ahmet İbanoğlu: Cüneyt Çakır gittikten sonra boşluğunu dolduramadık. pic.twitter.com/PK3hQbPZkZ — HT Spor (@HTSpor) April 15, 2025 "HUGH DALLAS'I BEĞENMEDİK" Beğenmediğimiz Hugh Dallas, Premier Lig'in eğitim danışmanı oldu. Avrupa'nın en üst düzey liginde. Biz bu kişiyi burada beğenmedik ve kaçırdık. 🎙️ Ahmet İbanoğlu: Beğenmediğimiz Hugh Dallas, Premier Lig'in eğitim danışmanı oldu. pic.twitter.com/4grXiJoGy3 — HT Spor (@HTSpor) April 15, 2025 "TARIK ONGUN'A 'SANA İHTİYACIMIZ VAR' DEDİM" Riva'da yardımcı hakemlerin hatalarıyla ilgili bir seminer yaptık. Hollanda'dan bir yardımcı hakem geldi ve 1 saatlik ders verdi, içim cız etti. MHK'ya gelir gelmez Tarık Ongun'u aradım ve 'Türk hakemliğinin sana ihtiyacı var' dedim. Tarık, hakem eğitimi için 10 bin civarında klip oluşturdu. 🎙️ Ahmet İbanoğlu: Tarık Ongun'a Türk hakemliğinin sana ihtiyacı var dedim. Tarık, hakem eğitimi için 10 bin civarında klip oluşturdu. pic.twitter.com/WTwR6uUzN0 — HT Spor (@HTSpor) April 15, 2025 "HIRSLARIMIZDAN ARINMAMIZ LAZIM" Kişisellikten ve intikamdan çıkmamız lazım, hırslarımızdan arınmamız lazım. Bizim sıkça değiştirdiğimiz MHK talimatı var. Bir yerden kelime kaçıyor onu değiştiriyoruz, 4-5 defa talimat değişiyor. Değişmeyen tek madde var 40. madde. 📺 Gözler Hakemde



🎙️ @alipalabiyikofi: Yeni MHK yönetmeliği konusunda çalışmalar başlamış. pic.twitter.com/hqKFfRpv73 — HT Spor (@HTSpor) April 15, 2025 "YABANCI VAR'A İÇİMİZ SİNMEDİ" Yabancı VAR'a içimiz sinmedi. İçimize sinmeyerek yabancı VAR'ın gelmesini istedik. Yabancı VAR'ın ilk döneminde 11 kişiyi zar zor bulduk. 📺 Gözler Hakemde



🎙️ Ahmet İbanoğlu: Yabancı VAR'ın ilk döneminde 11 kişiyi zar zor bulduk. pic.twitter.com/rsojQKyeQg — HT Spor (@HTSpor) April 15, 2025 "VINCIC'E VERİLEN DESTEK KENDİ HAKEMLERİMİZE VERİLMEDİ" Türk hakemliği ezildi. Çok ünlü bir hakem de geldi, onun yönettiği maç bizimkilerden çok mu iyiydi? Vincic'e verilen destek kendi hakemlerimize verilmedi. Sahaya en ufak bir şey atılmadı, hakemin kuralları uygulayacağı konusunda kanaat vardı ve kanaata herkes riayet etme durumunda kaldı.

🎙️ Ahmet İbanoğlu: Vincic'e verilen destek kendi hakemlerimize verilmedi. pic.twitter.com/8SDw3N6cpV — HT Spor (@HTSpor) April 15, 2025