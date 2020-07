Ahmet Davutoğlu kimdir?

Ahmet Davutoğlukimdir, nereli, kaç yaşında, Ahmet Davutoğlu'nun mesleği nedir, burcu ne, Ahmet Davutoğlu’nun boyu kaç, kilosu nedir, Ahmet Davutoğlu'nun Biyografisi, Ahmet Davutoğlu evli mi, bekar mı, çocuğu var mı, Ahmet Davutoğlu’nun ailesi kim, kardeşi var mı, Ahmet Davutoğlu’nun eğitim ve öğretim durumu nedir, Ahmet Davutoğlu kariyer hayatında nasıl ilerlemiştir, Ahmet Davutoğlu’nun bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar nelerdir? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.

Doğum Tarihi: 26.02.1959

Nereli: Konya

Kaç Yaşında: 61

Boyu Kaç: 1.70 cm

Kilosu: 68 kg

Burcu: Balık

Mesleği: Profesör, Akademisyen, Siyasetçi, Diplomat, Devlet Bakanı

Ahmet Davutoğlu’nun Biyografisi

Aile Hayatı:

Ahmet Davutoğlu, 26 Şubat 1959 tarihinde, Konya ilinin Taşkent ilçesinde doğmuştur. Annesi MemnuneHanım, henüz AhmetDavutoğlu dört yaşında iken vefat etmiştir. Babası Mehmet DuranDavutoğlu kunduracılık, tekstil ve ticaret işleri ile uğraşmıştır. Eşinin vefatından sonra MehmetDuranDavutoğlu, SefureHanım ile evlenmiştir. Daha sonra ise ailesini alıp İstanbul Fatih'e yerleşmiştir. Ahmet Davutoğlu, üvey annesi SefureHanımı öz annesi gibi benimseyip, sevmiştir.

Üçü kız, dört kardeş olan AhmetDavutoğlu, halası NilüferHanım ile babaannesi AyşeDavutoğlu tarafından çocukluğundan büyüyene kadar hiç yalnız bırakılmamıştır. Babası MehmetDuran'ın, SefuraHanım ile evliliğinden de üç kız kardeşi daha olmuştur. AhmetDavutoğlu'nun kardeşlerinin çoğunun ise İstanbul'da yaşamaktadır.

Eğitimi:

Ahmet Davutoğlu, ilkokulun ilk dört yılını Hacı Süleyman Bey İlkokulu’nda okumuştur. Bahçelievler’e taşınınca ilkokulu orada bitirmiştir. Sonra İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmiştir. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Ekonomi alanlarında öğrenimini tamamlamıştır. Ahmet Davutoğlu, 1984 yılında, üniversite eğitimini bitirmesinin ardından, Boğaziçi Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde de doktorasını tamamlamıştır.

Ahmet Davutoğlu, doktorasını tamamladıktan sonra 1990 yılında Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi‘nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başlamıştır. Bu üniversiteye kazandırdığı Siyaset bölümünde, bölüm başkanı olarak göreve atanarak, 1993 yılına kadar bu görevi sürdürmüştür.

Özel Hayatı:

AhmetDavutoğlu, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan SareDavutoğlu ile 1984 yılında evlenmiştir. Davutoğlu çiftinin bu evliliklerinden; Sefure, Meymune, HacerBike ve Mehmet adında dört çocuğu vardır. En büyük kızı SefureDavutoğlu, Yıldız Holding'in kurucusu SabriÜlker'in kızı Ahsen Özokur'un oğlu AhmetÖzokur ile evlenmiştir. 9 Mart 2015 tarihinde SefureDavutoğlu ile Ahmet Özokur boşanmıştır. Diğer kızı MeymuneDavutoğlu, İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı DursunTopçu'nun oğlu TalhaTopçu ile evlenmiştir. RecepTayyipErdoğan'ın kız kardeşi Vesileİlden'in yakın arkadaşı olan SareDavutoğlu, Erdoğan'ın kızı EsraAlbayrak'ın doğumunu da yaptıran doktordur. Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Asil Üyesi olan SareDavutoğlu, aynı zamanda Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı’nda da üyedir.

Kariyeri:

Ahmet Davutoğlu, 1995 – 1999 yılları arasında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Akademisyen olarak görev yapmıştır. Bu tarihler arasında da Yeni Şafak Gazetesinde köşe yazarlığı da yapmıştır.

Ahmet Davutoğlu, 1998 – 2002 yıllarında ise Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Harp Akademilerinde misafir Öğretim Üyesi olarak ders vermiştir.

1999-2004 yılları arasında Beykent Üniversitesi’nde profesör olmuştur. Pek çok bölüm ve üniversitede misafir Öğretim Üyeliği yapmıştır. Ahmet Davutoğlu, Profesör unvanı ile Beykent Üniversitesi’nde Senato Üyeliği ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Aynı yıllarda Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde de misafir Öğretim Üyeliği yapmıştır.

Ahmet Davutoğlu, 1980'li yıllarda tanıştığı Abdullah Gül'ün, Başbakan olmasıyla Başbakanlık Başdanışmanı görevini yapmıştır. İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemde tanıştığı RecepTayyipErdoğan, Başbakan olduktan sonra da bu görevine devam etmiştir. O dönemde `gölge dışişleri bakanı` gibi dış temaslarda etkili olmaya başlamıştır. AB ile temaslar, Kıbrıs müzakereleri, Irak savaşı gibi her alanda rol almıştır. Komşu ülkelerle hiçbir sorun yaşamamak için her şeyden haberdar olmak üzere çalışmalar yapmıştır.

AhmetDavutoğlu, dönemin Cumhurbaşkanı AhmetNecdetSezer ve dönemin Başbakanı AbdullahGül tarafından, 18 Ocak 2003 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan kararla “Büyükelçi” ünvanı verilmiştir.

11 Mayıs 2009 tarihinde, meclis dışından yapılan bir atama ile “T.C. Dışişleri Bakanı” ünvanını kazanmıştır.

AhmetDavutoğlu, 12 Haziran 2011 yılında yapılan genel seçimler sonucunda 24. Dönem Konya AKP. Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer almıştır. Dışişleri Bakanlığı görevine devam etmiştir.

AhmetDavutoğlu, Türkiye'nin küresel olarak yeniden uyanışının arkasındaki beyinlerden biri olması sebebiyle, “Foreign Policy” dergisinin, 2010 yılındaki "İlk 100 Küresel Düşünür" listesinde yer almıştır.

10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçimde 12. Cumhurbaşkanı seçilen RecepTayyipErdoğan'dan sonra AK Parti Genel Başkanlığına ve Başbakanlığa aday olarak gösterilmiştir. 21 Ağustos 2014 tarihinde yine RecepTayyipErdoğan tarafından AhmetDavutoğlu'nun aday olduğu açıklanmıştır.

Ahmet Davutoğlu, 27 Ağustos 2014 tarihinde, Adalet ve Kalkınma Partisi 1. Olağanüstü Büyük Kongresinde Genel Başkan seçilmiştir. 28 Ağustos 2014 tarihinde, Cumhurbaşkanı RecepTayyipErdoğan tarafından 62. Türkiye Hükûmetini kurmakla görevlendirilmiştir. 6 Eylül 2014 Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan güven oylaması sonucunda 133 ret oyuna karşılık alınan 306 kabul oyuyla göreve başlamıştır.

Ahmet Davutoğlu, 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde Konya'dan AKP milletvekili seçilmiştir. Ülkenin kalkınmasına çok fazla katkıda bulunmuştur. Ülkenin her anlamda gelişmesi için uykusundan vazgeçip çeşitli çalışmalar yapmıştır. O dönemde seçimlerden sonra Başbakan olarak istifasını Cumhurbaşkanına sunmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile koalisyon kuramaması neticesinde görevi iade etmiştir.

Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı RecepTayyipErdoğan'ın geçici Hükümeti kurması için görevlendirmesi sonrasında 28 Ağustos 2015 tarihinde yeni Bakanlar Kurulu üyelerinin listesini Cumhurbaşkanı RecepTayyipErdoğan'a sunmuştur ve onaylanarak 63. Türkiye Hükûmetini kurmuştur.

AhmetDavutoğlu, 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan Adalet ve Kalkınma Partisi 5. Olağan Kongresi'nde Parti Genel Başkanı seçilmiştir. Kayıtlı 1445 delegeden 1360'ının oy kullandığı seçimde sandıktan 1353 geçerli, 7 geçersiz oy çıktı. AhmetDavutoğlu geçerli oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkanlığa seçilmiştir.

Cumhurbaşkanı RecepTayyipErdoğan, 1 Kasım seçiminin ardından yeni hükümeti kurma görevini, 17 Kasım 2015 tarihinde seçimden birinci çıkan Ak Parti'nin Genel Başkanı ve Konya Milletvekili AhmetDavutoğlu'na vermiştir.

17 Kasım 2015 tarihinde aldığı görev üzerine AhmetDavutoğlu tarafından kurulan 64. Hükümet kabinesi Cumhurbaşkanı RecepTayyipErdoğan tarafından 24 Kasım 2015 tarihinde onaylanmıştır.

5 Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıdan sonra AhmetDavutoğlu, Başbakanlıktan ve AK Partinin Genel Başkanlığından istifa etmiştir. Alınan karar sonrasında AK Parti, 22 Mayıs 2016 tarihinde yeni Genel Başkan seçimi için Olağanüstü Büyük Kongre'de toplanmıştır. Ahmet Davutoğlu, yeniden aday olmayacağını açıklamıştır.

İngilizce, Arapça, Almanca ve Malayca (Malezya, Brunei ve Singapur'un resmî dilidir.) bilen Davutoğlu, aynı zamanda pek çok akademik eseri olan bir yazardır. AhmetDavutoğlu'nun dış politika konusunda Türkçe ve İngilizce kaleme aldığı çok sayıda eseri bulunmaktadır. Ayrıca eserleri Japonca, Portekizce, Rusça, Arapça, Farsça ve Arnavutça başta olmak üzere çeşitli dillere tercüme edilmiştir.

Eserleri:

Alternative Paradigms: The Impact of Islamic ve Western Weltanschauungs on Political Theory. University Press of America, 1993

Civilizational Transformation and the Muslim World. K.L., Quill, 1994

Tarih idraki oluşumunda metodolojinin rolü: Medeniyetlerarası etkileşim açısından dünya tarihi ve Osmanlı. Divan Dergisi, 1999/2

Rewriting of Muslim Politics in the 20th Century: A Retrospective. Border Crossings (ed. Fred Dallmayr, Lexington, 2000, 91-112)

Stratejik derinlik: Türkiye'nin uluslararası konumu. Küre Yayınları, 2001

Küresel Bunalım. Küre, 2002.

Osmanlı Medeniyeti: Siyaset İktisat Sanat. Klasik, 2005

"Teoriden Pratiğe:Türk Dış Politikası Üzerine Konuşmalar". Küre Yayınları, 2013