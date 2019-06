Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 93'üncüsünü The Last Romance ile kazanan jokey Ahmet Çelik tarihe geçti!

Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan isim olan Ahmet Çelik, 93. Gazi Koşusu'nda Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu "The Last Romance" isimli safkanla yarıştı ve üst üste beşinci kez kazanma başarısı göstererek rekorunu güncelledi.

89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm" ve 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata" adlı safkanlarla kazanan Çelik, 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı ve 92. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli atla kazanarak bu yarışı üst üste kazanma rekoru kırdı.

Ahmet Çelik 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanan efsane jokey Ekrem Kurt'tan devralmıştı.