AHMET ÇALIK MİLLİ TAKIM KARİYERİ

16 yaş altı kategorisinden itibaren milli takıma çağırılan Ahmet Çalık, A Milli Futbol Takımı formasını ilk kez 17 Kasım 2015'te Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi. A Milli Takım'da 8 maça çıkan Çalık, Moldova maçında gol sevinci de yaşadı.



Ahmet Çalık, dün Ankara'da geçirdiği trafik kazasında 27 yaşında hayatını kaybetti.