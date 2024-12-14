Ahmet Aslan'dan sergi ve dinleti bir arada

Müziğinde, doğunun etkileyici melodileri ve batının armonik zenginliğini buluşturan Ahmet Aslan ilk kez düzenleyeceği çok özel “sergi/dinleti”15-17 Aralık tarihleri arasında İstiklal Joker Sahne’de sanatseverlerle buluşacak. Sadece iki kez düzenlenecek etkinlikte Aslan müzisyenliği dışında ressam kimliğini de gözler önüne serecek ve üzerinde uzun süredir çalıştığı, mitolojik konuları işlediği 30 tablosunu ilk kez sergilenecek.

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Etkinliğin açılış ve kapanışı olmak üzere iki konser verecek olan Aslan sanat yolculuğunda ilk kez “sesler ve renkleri” bir arada kullanacak. Sınırlı sayıda bilet satışının yapılacağı bu özel “sergi/dinleti” de katılımcı sayısı sadece 100 kişi olarak belirlendi.

15 Aralık 2024 Pazar günü 16.00’da başlayacak etkinlikte Ahmet Aslan, resim çalışmaları üzerine sanatseverlerle sohbet edecek, tablolarını anlatacak ve ardından 20.00’de tablolarının sergilendiği aynı salonda 100 kişilik seyircisine butik bir dinleti verecek.