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        Haberler Kültür-Sanat Resim Ahmet Aslan'dan sergi ve dinleti bir arada

        Ahmet Aslan'dan sergi ve dinleti bir arada

        Ahmet Aslan müzisyenliği dışında ressam kimliğini de gözler önüne sermeye hazırlanıyor. 15-17 Aralık tarihleri arasında İstiklal Joker Sahne'de düzenlenecek "sergi/dinleti"de Aslan'ın mitolojik konuları işlediği 30 tablosu ilk kez sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 01:41 Güncelleme: 14.12.2024 - 01:41
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        Ahmet Aslan'dan sergi ve dinleti bir arada
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        Müziğinde, doğunun etkileyici melodileri ve batının armonik zenginliğini buluşturan Ahmet Aslan ilk kez düzenleyeceği çok özel “sergi/dinleti”15-17 Aralık tarihleri arasında İstiklal Joker Sahne’de sanatseverlerle buluşacak. Sadece iki kez düzenlenecek etkinlikte Aslan müzisyenliği dışında ressam kimliğini de gözler önüne serecek ve üzerinde uzun süredir çalıştığı, mitolojik konuları işlediği 30 tablosunu ilk kez sergilenecek.

        Etkinliğin açılış ve kapanışı olmak üzere iki konser verecek olan Aslan sanat yolculuğunda ilk kez “sesler ve renkleri” bir arada kullanacak. Sınırlı sayıda bilet satışının yapılacağı bu özel “sergi/dinleti” de katılımcı sayısı sadece 100 kişi olarak belirlendi.

        15 Aralık 2024 Pazar günü 16.00’da başlayacak etkinlikte Ahmet Aslan, resim çalışmaları üzerine sanatseverlerle sohbet edecek, tablolarını anlatacak ve ardından 20.00’de tablolarının sergilendiği aynı salonda 100 kişilik seyircisine butik bir dinleti verecek.

        16 Aralık 20024 Pazartesi günü resim sergisi tüm gün ücretsiz gezilebilirken, 17 Aralık Salı günü kapanış konseriyle Ahmet Aslan yine 100 kişilik sınırlı sayıda sanatseverle buluşacak.

        17 Aralık Salı günü 16.00’da resim ve müzik dolu sohbetle başlayan etkinlik yine 20.00’de Ahmet Aslan dinletisiyle son bulacak. Aslan’ın bu iki özel “sergi/dinleti” si toplamda sadece 200 kişilik bir gruba açık olacak.

        Ahmet Aslan’ın 30 tablosu 30 Aralık Pazartesi akşamına kadar İstiklal Joker Sahne’de ücretsiz gezilebilecek.

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        #Ahmet Aslan
        #Tuvalimden Notlar
        #konser
        #sergi
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