Hababam Sınıfı filminde oynadığı Hayta İsmail rolüyle akıllara kazınan Yeşilcam oyuncusu Hayta İsmail merak konusu oldu. Peki Ahmet Arıman kimdir? Ahmet Arıman kaç yaşında? İşte Ahmet Arıman biyografisi...

AHMET ARIMAN KİMDİR?

Türk müzisyen ve sinema oyuncusu olan Ahmet Arıman, 27 Kasım 1955 yılında dünyaya geldi. Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail rolünü canlandırmıştır. Hâlen İstanbul'da çeşitli lokallerde müzisyenlik yapmaktadır. Ahmet Arıman (62) kendisinden 23 yaşındaki Kader Kaynak'la 2017 yılında evlendi. Aralarındaki yaş farkı çok konuşulan ikili, birlikte çeşitli programlara katılmıştı.

AHMET ARIMAN'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR