Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle maçların seyircisiz oynanmasını değerlendirdi. Ağaoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Nasıl oynanacağı önemli maçların. Yabancı oyuncuların bazılarının sıkıntıları, konsantrasyonu belirleyici olacak. Bazı oyuncuların tedirginliği var, hepsinde yok. Onlarla alakalı bir şey söylemek doğru değil. Hepimiz insanız, hepimizin bakış açısı, korkuları farklı.

Koronavirüsten ölen insan sayısı için çok net rakamlar yok ama dünya genelinde 3 bin insan öldüğünü varsayarsak, Avrupa ciddi panik içinde. Yıllarca Afrika'da susuzluktan ve açlıktan ölen insanların olduğu bir dünyada yaşıyoruz, Avrupa ilk defa soğuk yüzüyle ölümün karşı karşıya geldi. Yaşanan paniği görüyorsunuz. Hala Afrika'da susuzluktan ölen 10 binlerce, 100 binlerce insan var.

KİMİN SESİ ÇOK ÇIKIYOR, ONA BAKMAK LAZIM

Erteleme isteyenler kimler, kimin sesi çok çıkıyor, ona bakmak lazım. Bugüne kadar insan sağlığı konusunda hassas değildik de, son 24-48 saat içinde mi hassas olduk?

Bütün kararları devlet verir, sıkı çalışmayla alınmış bir karar. Devlet bir karar verdiği zaman, bize düşen o karara saygı duymak ve yardımcı olmaktır. Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da böyle oluyor... Herkesin yorulduğu yerde bir han yapılmaz, Avrupa'da böyle bir laf vardır.

Sezonu kurtarmak gibi bir düşünceyle erteleme talebi olabilir. Oyuncuların devam eden kontratları var, FIFA bunun üzerinde çalışıyor. Ne kadar erteleme olacağı önemli. Erteleme yaptık, herkes evine kapansın deniyor.

Bir hazırlık dönemi oluyor sezon bittiği zaman, 1 ay sürüyor. Aralık ayında, oyuncular en fazla 7 gün dinleniyor, 15 gün tekrar hazırlık süreci. Oyuncuları fizik olarak tekrar lig mücadelesine hazırlamak kolay değil. Bunların hepsinin araştırılması lazım.

Ben de söyleyeyim, biz şu anda lideriz, lig tescil edilsin, Trabzon şampiyon edilsin. Bize düşen her karara yardımcı olmak. Konuşulacaksa enine boyuna konuşulması lazım. Tatil edilsin, bilmem ne... Niye tatil edilsin? 2-3 gün önce böyle bir şey yokken, şimdi tamamen tatil edilmesi için doğan sebepler ne? Demek ki birileri bir şey bekliyor.

AÇIK VE NET PENALTI VERİLMEDİ

Verilmeyen goller, verilmeyen penaltılar, bunlar futbolun içinde var. Hepsini üst üste koyduğumuz zaman, ligin sonucuna ciddi tesir eden pozisyonlar bunlar. Açık ve net penaltı verilmedi, VAR'a bile gidilmedi. Ne oluyor yani?

8 maç daha var, yarışın içindeki takımlar belli. Ligin son düdüğü çalıncaya kadar, kimsenin pozisyon garantisi yok. Biz yarışın içindeyiz, devam edeceğiz."