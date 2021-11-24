Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Ağaoğlu, 14 kulübün hakemler hakkında ilk yarı bitene kadar konuşmama kararı aldığını açıkladı. Ağaoğlu, "Bugün yapılan basın toplantıda 14 kulüp ile ilk yarıda kalan 6 maçta bir anlaşma yaptık ve hakemler hakkında konuşmama kararı aldık" dedi.

Yabancı sınırıyla ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Önümüzdeki sene 7+4'ün uygulanması konusunda endişelerimizi de dile getirdik. Bu konuda ısrarcıyız" ifadelerini kullandı.

ALTI KULÜP KATILMADI

Diğer yandan Kulüpler Birliği'nin gerçekleştirdiği toplantıya Beşiktaş, Antalyaspor, Alanyaspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve Sivasspor katılmadı.