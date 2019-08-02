Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lille'in Yusuf Yazıcı konusunda ısrarcı olduğunu dile getiren Ağaoğlu, ''Lille, Yusuf Yazıcı için 15 milyon Euro teklif etti. Transfer için ısrarları devam ediyor ancak bu ücretin bizim beklentimizle arasında ciddi bir fark var. Lille kulübünün yetkilileri şu anda Türkiye'de.'' ifadelerini kullandı.

"FORVET TRANSFERİ YARIN AÇIKLANIR"

Golcü transferiyle ilgili taraftarlara müjdeyi de veren Ağaoğlu, ''Yapacağımız forvet transferlerinden biri muhtemelen yarın açıklanır. Hiçbir şekilde kimsenin telaffuz etmediği bir isim olacak'' diye konuştu.