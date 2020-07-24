Ahmet Adnan Saygun kimdir?

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Doğum Tarihi: 07.09.1907

Nereli: İzmir

Ölüm Tarihi: 06.01.1991 (84 yaşında vefat etti)

Boyu Kaç: Bilinmiyor

Kilosu: Bilinmiyor

Burcu: Başak

Mesleği: Müzik Sanatçısı, Besteci

Ahmet Adnan Saygun Biyografisi

Aile Hayatı:

Ahmet Adnan Saygun 7 Eylül 1907 yılında İzmir’de doğmuştur. Ailesi daha önceden Nevşehir’den İzmir’e göç etmiş ve buraya yerleşmişlerdir. Babası Matematik öğretmeni MahmutCelalettinSaygun'dur. İzmir Milli Kütüphanesinin kurucularındandır. Annesi ise Konya’lı bir ailenin kızı olarak İzmir'e gelen ZeynepSenihaSaygun'dur. Ahmet Adnan Saygun ilk çocuklarıdır.

Eğitimi:

Ahmet Adnan Saygun, 1912 yılında İzmir’deki Hadika-i Subyan İlkokulu‘na başlamıştır. Müzik derslerindeki üstün başarısı herkesin dikkatini çekmiştir. Kendini müzik ile başka diyarlara taşıyan Ahmet Adnan Saygun, güzel soprano sesiyle duyduğu şarkıları bir defa dinlemesine rağmen eksiksiz, düzgün, tam bir şekilde okuyabilmiştir.

1918 yılında İzmir’de İttihat ve Terakki Lisesi‘ne yazılan Ahmet Adnan Saygun, müzik öğretmeni olan İsmailZühtüKuşçuoğlu‘nun kurduğu dört sesli koroya katılmıştır.

Saygun henüz 13 yaşındayken öğretmeninin önerisi üzerine ünlü piyano öğretmeni olan Rossati‘den piyano dersleri almaya başlamıştır.

Ahmet Adnan Saygun, 1922 yılında MacarTevfikBey ile çalışmalara başlayarak, 1923 yılında HüseyinSadettinArel‘den iki ay armoni dersleri almıştır.

AhmetAdnan Saygun, 1925 yılında Fransız La Grande Encyclopedie’den müzikle ilgili makaleleri çevirerek birkaç ciltlik büyük bir ‘MusikiLugati’ meydana getirmiştir.

1926 yılında ise İzmir Lisesi‘ne müzik öğretmeni olarak atanmıştır. Bundan iki yıl sonra da MaarifVekaleti‘nin açtığı sınavı kazanarak, burslu olarak Paris‘e gönderilmiştir.

Paris’te ki ünlü müzik okulu Schola Cantorum’da VincentD’Idy, EugeneBorrel, Souberbielle, AmedeeGastoue gibi öğretmenlerin öğrencisi olmuştur.

Özel Hayatı:

Budapeşte Kadın Orkestrası üyelerinden Macar asıllı IranSazla bir konser için Ankara’ya gelmiştir. Daha sonradan Nilüfer adını almıştır. Ahmet Adnan Saygun ile tanışmıştır. Kısa sürede birbirlerini beğenen çift, 1940 yılında evlenmiştir. Mutlu ve huzurlu bir evlilik hayatı yaşayan çiftin çocuğu olmamıştır.

Kariyeri:

Ahmet Adnan Saygun, İlk eseri olan “Divertissement” i 1930 yılında Paris’te bestelemiştir. 1931 yılında Türkiye'ye dönerek Musiki Muallim Mektebi‘ne gelmiştir.

Ahmet Adnan Saygun, 1934 yılında Cumhurbaşkanlığı Orkestrasını bir yıl boyunca yönetmiştir. CSO şefi olduğu dönemde devlet başkanı Mustafa Kemal Atatürk ‘ün talebiyle, Türkiye’yi ziyaret edecek olan İran Şahı şerefine ilk Türk operası olan, Op.9 Öz Soy Operasını bir ay gibi çok kısa bir sürede yazmıştır. Bu opera, Türk Milleti’nin doğuşunu, İran ve Türk milletlerinin kökü uzak tarihe dayanan kardeşliğini ifade etmekteydi.

1934 yılında yine MustafaKemalAtatürk’ün talebiyle “Taşbebek” operasını bestelemiştir. Bu operada yeni Cumhuriyet insanının doğuşunu anlatmıştır.

Ahmet Adnan Saygun, 1936 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı‘na kontrpuan ve teori öğretmeni olarak atanmıştır.

1939 yılında ise CHP‘nin Müzik Danışmanı ve Halkevleri Müfettişi olmuştur. 1940 yılında da Ankara‘da “Ses ve Tel Birliği” adlı bir dernek kurmuştur.

Ahmet Adnan Saygun, 1942 yılında YunusEmreOratoryosu'nu tamamlamıştır. Bu eser 1946 yılında Ankara’da seslendirilmiş ve büyük başarı kazanmıştır. En önemli eseri kabul edilen bu eser, daha sonra Paris’te ve 1958 yılında Birleşmiş Milletler kuruluş yıldönümü vesilesiyle New York ‘ta ünlü orkestra şefi LeopoldStokowski yönetiminde seslendirilmiştir.

Bu eserle Ahmet Adnan Saygun, çocukluğunda İzmir Kemeraltı Çarşısı’nın Dervişler Caddesi’nde ve Anafartalar Caddesi Mevlevi dervişlerden duyduğu ezgileri, Avrupa'ya, Amerika’ya ve Birleşmiş Milletlere taşımıştır. Daha sonra bu eseri beş ayrı dile çevrilmiştir.

Ahmet Adnan Saygun, 1946 yılında Ankara Devlet Konservatuarı kompozisyon ve modal müzik öğretmenliğine atandı.

Sanatçının başarıları üzerine 1948 yılında İnönüArmağanı, 1949 yılında Fransa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AkademikNişan, 1950 yılında AkademiMadalya‘sı, 1951 yılında İtalya Hükümeti tarafından 1.Nişan ve Uluslararası Müzik Sosyetesi‘nden de SibeliusBestecilik madalyası verilmiştir.

1971 yılında yürürlüğe giren Devlet Sanatçılığı Kanunu çerçevesinde, ilk Devlet Sanatçısı unvanı Ahmet AdnanSaygun’a verilmiştir. 1981 yılında AtatürkSanatArmağanı ve 1985 yılında da “Sanatçı Profesör” unvanı verilmiştir.

Ahmet Adnan Saygun, Türk Beşleri arasında yer almaktadır. Türk halk ve sanat müziklerinin etkilerini taşıyan eserlerinde romantik estetiğe bağlı kalmıştır. (Türk beşlerindekiler: UlviCemalErkin, Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses)

Ahmet Adnan Saygun, 6 Ocak 1991 tarihinde İstanbul‘da vefat etmiştir.

Eserleri:

1930 – Divertimento

1931 – Suit

1932 – Ağıtlar

1933 – Sezişler

1933 – Manastır Türküsü

1933 – Kızılırmak Türküsü

1933 – Çoban Armağanı

1933 – Klarnet, Saksafon, piyano ve vurma çalgılar için müzik

1934 – Özsoy

1934 (Orkestra düzenlemesi 1944) – İnci’nin Kitabı

1934 – Taşbebek

1935 – Sonat

1934 – Sihir Raksı

1936 – Suit

1938 – Sonatina

1940 – Masal

1943 – Bir Orman Masalı

1939 – Dağlardan Ovalardan

1941 – Eski Üslupta Kantat

1938 – Sonatina

1941 – Geçen Dakikalarım

1943 – Bir tutam keklik

1945 – Üç türkü

1943 – Halay

1945 – Anadolu’dan

1942 – Yunus Emre

1942 – 1. kuartet

1952 – Kerem

1953 – 1. Senfoni

1958 – 2. Senfoni

1954 – Partita

1955 – Üç ballad

1955 – Demet

1958 – 1. Piyano Konçertosu

1957 – 2. Kuartet

1961 – Partita

1966 – Trio

1964 – Aksas Tartılar Üzerine 10 Etüt

1960 – 3. Senfoni

1967 – Töresel Musiki

1968 – 10 halk türküsü

1935 – Duyuşlar

1966 – 3. Kuartet

1967 – Keman Konçertosu

1967 – Aksak Tartılar Üzerine 12 Prelüd

1968 – Nefesli Çalgılar Beşlisi

1967 – Aksak Tartılar Üzerine 15 Parça

1977 – Dört Lied

1970 – Dictum

1971 – Üç Prelüd

1956 – Küçük Şeyler

1973 – Köroğlu

1974 – 4. Senfoni

1975 – Ağıtlar II

1975 – Trio

1975 – Ballad

1975 – Ayin Raksı

1976 – Aksak Tartılar Üzerine 10 Taslak

1977 – Viyola Konçertosu

1977 – İnsan Üzerine Deyişler I

1977 – İnsan Üzerine Deyişler II

1978 – Oda Konçertosu

1983 – İnsan Üzerine Deyişler III

1978 – İnsan Üzerine Deyişler 4

1970 – Gılgameş

1979 – İnsan Üzerine Deyişler 5

1981 – Atatürk’e ve Anadolu’ya Destan

1983 – Dört Arp İçin Üç Türkü

1984 – İnsan Üzerine Deyişler 6

1985 – 5.Senfoni

1985 – 2. piyano Konçertosu

1985 – Orkestra için Çeşitlemeler

1986 – Poem

1987 – Viyolonsel Konçertosu

1989 – Kumru Efsanesi

Kitapları:

1936 – Türk Halk Musıkisinde Pentatonizm,

1937 – Gençliğe Şarkılar: Halkevi ve Mektepler için,

1937 – Rize, Artvin, Kars Havalisi Türkü, Saz ve Oyunlar Hakkında Bazı Malumat,

1938 – Halk Türküleri: Yedi Karadeniz Türküsü ve bir Horon,

1940 – Halkevlerinde Musıki,

1945 – Yalan (Sanat Konuşmaları),

1955 – Lise Müzik Kitabı I-II-III (Halil Badi Yönetken ile birlikte),

1952 – Karacaoğlan(Yeni Bilgiler-Bir Rivayet-Melodiler),Ankara, Ses ve Tel Birliği,

1958 – Musıki Temel Bilgisi I – 1958,.II – 1962,.III –1964,.IV –1966.

1960 – Mod öncesi Ezgilerin Sınıflandırılması,

1967 – Toplu Solfej,I – 1967, II – 1968.

1967 – Töresel Musıki,

1976 – Bela Bartok’s Folk Music Research in Turkey, Budapeşte, Akádemiai Kiadó,

1982 – Atatürk ve Musıki: O’nunla Birlikte, O’ndan Sonra