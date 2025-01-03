Ahmed Şara Lübnan Başbakanı ile görüştü

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefonda görüştü. İkili, görüşmede acil gördükleri konularda istişarede bulunurken iki ülke arasındaki ilişkileri de ele aldı.

Ahmed Şara, ortak meseleleri görüşmek ve ikili ilişkileri geliştirmek üzere Necip Mikati'yi Suriye'ye davet etti.

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جرى إتصال مساء اليوم بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تم خلاله البحث في العلاقات بين البلدين وبشكل خاص الملفات الطارئة.

و وجه الشرع دعوة لرئيس الحكومة لزيارة سوريا من اجل البحث في الملفات المشتركة بين الثنائية وتمتين العلاقات الثنائية.#لبنان — Najib Mikati (@Najib_Mikati) January 3, 2025

Ahmed Şara, diplomatik temaslarına devam ediyor. 3 Ocak'ta da Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Şam'da bir görüşme gerçekleştirdi.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ARAP ÜLKELERİNİ ZİYARET EDECEK Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, X üzerinden yaptığı açıklaya göre bu hafta BAE, Katar ve Ürdün'ü ziyaret edecek. Şeybani, ziyaretler vasıtasıyla ülkenin yeniden inşasına katkı sunmayı ve önemli ortaklıklar kurmayı amaçladıklarını ifade etti. سأمثل بلدي سوريا هذا الأسبوع في زيارة رسمية إلى الأشقاء في دولة قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية. نتطلع إلى مساهمة هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة. — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) January 3, 2025