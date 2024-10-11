Proje hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Engellilerle El Ele Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Neslihan Akdemir, "İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumlarla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Özel Bireyler İçin Toplumsal Bütünleşme' projesi kapsamında İstanbul gezisi yaptık. Ahlat Engellilerle El Ele Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak 30 engelli ve aileleri ile birlikte Ayasofya Camii, Sultan Ahmet, Akvaryum ve çok güzel bir vapur gezisiyle muhteşem bir anı biriktirdik. Bu konuda bizlere destek olan Ahlat Kaymakamımız Batuhan Bingöl'e, Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon ekibine, İstanbul'da bizi yalnız bırakmayan AHLAT-İSDER Başkanı Adnan Ayber'e, yönetim kuruluna ve bütün ekibine engelli aileleri adına çok teşekkür ederim' dedi.