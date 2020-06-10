Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 pozitif vaka tespit edilen iki apartmanın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.

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