01 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen, Bursa’da İngilizce öğretmeni Merve Gülşah Şahin’in yanlış tedavi sonrası vefat haberini derin bir üzüntü ile basından takip ettiklerini söyledi.
"AİLE HEKİMLERİ ALTERNATİF TIP UYGULAMASI YAPMAZ"
Dr. Özlem Sezen, “Kanser hastalarının yanlış bilgilendirmelerle tedavi için alternatif tıp uyguladığını iddia eden hekim ya da kişileri tercih etmesi sebebiyle yaşamını yitirdiğini zaman zaman duyuyoruz. En son haberde de tedavi uyguladığı iddia edilen kişinin aile hekimi olmadığı halde bu ifadenin kullanılmasını hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz. Aile hekimleri alternatif tıp uygulaması yapmaz. Bu uygulamaları yapan kişiler de aile hekimi değildir. Aile hekimi olmadığı halde kendisini bu şekilde tanıtarak toplum algısıyla oynayanları da kınıyoruz. Bu kişiler sadece alternatif tıp uzmanıdır ve Aile hekimliği uygulamasında bu tip faaliyetlere yer yoktur” açıklamasında bulundu.
"BU KİŞİ AİLE HEKİMİ DEĞİL"
Sezen, “Söz konusu haberlerde hastanın “Bursa’daki aile hekimine muayene olmaya gittiği” gibi bazı ibareler bulunmaktadır. Ancak alternatif tıp uyguladığını iddia eden bu kişinin aile hekimi olması mümkün değildir. Bu ifadeler toplum algısında aile hekimleri açısından çok yanlış izlenimler bırakabilir. Aile hekimleri kanser hastalığını doğrudan tedavi eden kişiler değildir. Kaldı ki bu kişi aile hekimi de değildir” dedi.
"AİLE HEKİMLERİ TAKİP KONUSUNDA DESTEK OLABİLİR"
AHEF kanser hastalığının sadece modern tıp yöntemleriyle ve konusunda uzman onkolog doktorlarca tedavi edildiğini de vurguladı. “Kanser taramaları, koruyucu önlemler, bilinçli ilaç kullanımı, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite önerileri, aile hekimliğinde yapılabilir. Özellikle de kanser gibi komplike hastalıklarda tanı ve tedavi düzenlenmesi ile takipler mutlaka uzman hekimlerce yapılmalıdır. Ancak aile hekimleri takip konusunda destek olabilir, genel sağlık önerilerinde ve tedavi devamında bilgilendirme yapabilir.”
Dr. Sezen, "Modern tıpla ilgisi olmayan ve hekim olmadığı halde kendisini bu şekilde tanıtan kişilere dikkat edilmeli, kanser gibi hayati önem taşıyan konularda mutlaka konusunda uzman hekimlere başvurulmalıdır. Sağlık Bakanlığı bu konuda denetimleri ve gerekli düzenlemeleri yapmalıdır" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!