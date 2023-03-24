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AHBAP'ta toplam kaynak 2.9 milyar lira açıklandı

AHBAP Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı bir dizi paylaşımda, yardımlaşma platformunun kaynağını 2.9 milyar lira olduğunu açıkladı. Levent paylaşımında ayrıca, "Kalan 2 milyar lira ile muazzam projeler yapacağız" ifadelerine yer verdi

Giriş: 24.03.2023 - 23:02 | Güncelleme: ABONE OL
AHBAP'ta toplam kaynak 2.9 milyar lira açıklandı - Gündem Haberleri
HABERTURK.COM

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yardımlaşma platformunun kaynağıyla ilgili olarak bilgi verdi.

"Afetin yaşandığı ilk günden beri 10 ilde binden fazla Ahbap gönüllüsü ile bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulunan Levent, 45 günde 1 milyar lira kullanıldığını ifade etti.

AHBAP DERNEĞİ'NE İLİŞKİN RAPORU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

Levent sözkonusu 1 milyar ile ilgili yapılan işleri sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şöyle sıraladı:

"HAZIRLIKLAR BİTMEK ÜZERE YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ"

Levent paylaşımını şu ifadelerle sürdürdü:

Kalan 2 milyar için depremzedeler yararına muazzam projeler yapacağız. Hazırlıklar bitmek üzere. Yakında açıklayacağız.

"TÜM DERNEK GELİRİMİZ 2.994.991 TÜRK LİRASIDIR"

Haluk Levent, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından AHBAP Derneği'yle ilgili denetim raporuna yer verilen paylaşımda, şunları aktardı:

1) Denetim raporu 6 -28 Şubat dönemini kapsamaktadır. Tüm dernek gelirimiz 2.994.991 TL’dir Deprem bölgesi mal/hizmet alımlarına ilişkin nakit çıkışları ise Şubat’ta 409.162.000 TL Mart’ta 361.841.944 TL Mart ayında sözleşmesi olan ve vadesi bekleyen ödeme ise 310.097.786 TL dir.

Levent paylaşımlarına şöyle devam etti:

"DİĞER DENETİM RAPORLARI YAKINDA PAYLAŞILACAK"

2) Gelen bağışların kalanı için ise ihtiyaç önceliğine göre planlama devam ediyor Önümüzdeki hafta muazzam bir proje açıklayacağız. Denetimler periyodik aralıklarla devam edecek,derneğimiz Şubat ayı Denetim Raporunu paylaştığı gibi, diğer denetim raporlarını da yakında paylaşacak.

"YAKINDA İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI'NIN DENETİMİNE SUNULACAK"

3) 40 gün içinde gelen bağışların 3 te 1 ini kullandık. Kalan parayı en yakın zamanda sağlıklı ve düzenli bir şekilde kullanacağız. 250 nin üzerinde fatura var ve hepsi denetimden geçti. Yakında da İçişleri Bakanlığı denetimine sunulacak.

"İRSALİYEDEN TESLİM TUTANAĞINA KADAR TÜM EVRAKLAR MEVCUT"

4) Bu 1 milyar TL ile neler yaptık? Aşağıdaki videoda görebilirsiniz. Ahbap depolarından gün be gün ihtiyaç olan şehirlere sevkiyat yapılmaktadır. İrsaliyesinden teslim tutanağına kadar evraklarımız mevcut...

TURMOB'UN AHBAP DENETİM RAPORUNU PAYLAŞTI

Levent paylaşımın sonunda TURMOB'un denetim raporuna yer verdi:

5) TURMOB denetim ekibinin Şubat Denetim Raporu sonucuyla ilgili sunumunu sizlerle paylaşıyorum. Ayrıntılı denetim raporuna ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...


Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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