Ağustos temettü ödemeleri başlıyor! Ağustos ayında temettü verecek firmalar ve ödeme takvimi
2025 yılının Ağustos ayında, Borsa İstanbul'da temettü dağıtımları yatırımcıların dikkatini çeken başlıca gelişmeler arasında yer alıyor. Bu ay içinde 10 şirket, yıl boyunca elde ettikleri kârın bir kısmını yatırımcılarına nakit olarak dağıtarak ortaklık ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Özellikle pasif gelir elde etmeyi amaçlayan ve uzun vadeli portföy oluşturan yatırımcılar için temettü ödemeleri önemli bir değer yaratıyor. İşte, 2025 Temmuz temettü takvimi ile ödeme tarihleri...
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2025 Ağustos ayı itibarıyla Borsa İstanbul’da temettü dağıtımları yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Bu ay, toplam 10 şirket yıl içinde elde ettikleri net kâr doğrultusunda yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapma kararı aldı. Özellikle düzenli gelir elde etmeyi hedefleyen ve uzun vadeli yatırım yaklaşımını benimseyen yatırımcılar için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Peki, Ağustos ayında hangi şirket yatırımcısına ne kadar temettü ödeyecek? İşte temettü takvimine ilişkin güncel bilgiler ve öne çıkan rakamlar...
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2025 AĞUSTOS TEMETTÜ TAKVİMİ
Şirket adı: Enerya Enerji A.Ş.
BIST kodu: ENERY
Temettü tutarı: 0,0094 TL
Tarihi: 11.08.2025
Şirket adı: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.
BIST kodu: SUWEN
Temettü tutarı: 0,1063 TL
Tarihi: 12.08.2025
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Şirket adı: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.
BIST kodu: TBORG
Temettü tutarı: 6,7901 TL
Tarihi: 12.08.2025
Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.
BIST kodu: LIDER
Temettü tutarı: 0,1212 TL
Tarihi: 13.08.2025
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Şirket adı: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: DURKN
Temettü tutarı: 0,0278 TL
Tarihi: 14.08.2025
Şirket adı: Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
BIST kodu: EFORC
Temettü tutarı: 0,1171 TL
Tarihi: 15.08.2025
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Şirket adı: Astor Enerji A.Ş.
BIST kodu: ASTOR
Temettü tutarı: 1,2853 TL
Tarihi: 18.08.2025
Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.
BIST kodu: AYEN
Temettü tutarı: 0,2119 TL
Tarihi: 21.08.2025
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Şirket adı: Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.
BIST kodu: MTRKS
Temettü tutarı: 0,1700 TL
Tarihi: 27.08.2025
Şirket adı: Türkiye Sigorta A.Ş.
BIST kodu: TURSG
Temettü tutarı: 0,1700 TL
Tarihi: 28.08.2025
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