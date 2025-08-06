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        Haberler Bilgi Ekonomi Ağustos temettü ödemeleri başlıyor! Ağustos ayında temettü verecek firmalar ve ödeme takvimi ile kaç TL temettü verilecek?

        Ağustos temettü ödemeleri başlıyor! Ağustos ayında temettü verecek firmalar ve ödeme takvimi

        2025 yılının Ağustos ayında, Borsa İstanbul'da temettü dağıtımları yatırımcıların dikkatini çeken başlıca gelişmeler arasında yer alıyor. Bu ay içinde 10 şirket, yıl boyunca elde ettikleri kârın bir kısmını yatırımcılarına nakit olarak dağıtarak ortaklık ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Özellikle pasif gelir elde etmeyi amaçlayan ve uzun vadeli portföy oluşturan yatırımcılar için temettü ödemeleri önemli bir değer yaratıyor. İşte, 2025 Temmuz temettü takvimi ile ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 15:58 Güncelleme: 06.08.2025 - 15:58
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        • 1

          2025 Ağustos ayı itibarıyla Borsa İstanbul’da temettü dağıtımları yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Bu ay, toplam 10 şirket yıl içinde elde ettikleri net kâr doğrultusunda yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapma kararı aldı. Özellikle düzenli gelir elde etmeyi hedefleyen ve uzun vadeli yatırım yaklaşımını benimseyen yatırımcılar için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Peki, Ağustos ayında hangi şirket yatırımcısına ne kadar temettü ödeyecek? İşte temettü takvimine ilişkin güncel bilgiler ve öne çıkan rakamlar...

        • 2

          2025 AĞUSTOS TEMETTÜ TAKVİMİ

          Şirket adı: Enerya Enerji A.Ş.

          BIST kodu: ENERY

          Temettü tutarı: 0,0094 TL

          Tarihi: 11.08.2025

          Şirket adı: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.

          BIST kodu: SUWEN

          Temettü tutarı: 0,1063 TL

          Tarihi: 12.08.2025

        • 3

          Şirket adı: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.

          BIST kodu: TBORG

          Temettü tutarı: 6,7901 TL

          Tarihi: 12.08.2025

          Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.

          BIST kodu: LIDER

          Temettü tutarı: 0,1212 TL

          Tarihi: 13.08.2025

        • 4

          Şirket adı: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: DURKN

          Temettü tutarı: 0,0278 TL

          Tarihi: 14.08.2025

          Şirket adı: Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

          BIST kodu: EFORC

          Temettü tutarı: 0,1171 TL

          Tarihi: 15.08.2025

        • 5

          Şirket adı: Astor Enerji A.Ş.

          BIST kodu: ASTOR

          Temettü tutarı: 1,2853 TL

          Tarihi: 18.08.2025

          Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

          BIST kodu: AYEN

          Temettü tutarı: 0,2119 TL

          Tarihi: 21.08.2025

        • 6

          Şirket adı: Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.

          BIST kodu: MTRKS

          Temettü tutarı: 0,1700 TL

          Tarihi: 27.08.2025

          Şirket adı: Türkiye Sigorta A.Ş.

          BIST kodu: TURSG

          Temettü tutarı: 0,1700 TL

          Tarihi: 28.08.2025

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