Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2025 Ağustos ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Ağustos ayının gelişiyle evde bakım yardımı alan binlerce kişi, ödemelerin hesaplara yatırılıp yatırılmadığını araştırmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak sağlanan bu destek, il bazında farklı günlerde hesaplara geçiyor. Peki, 2025 Ağustos ayı ödemeleri yatırıldı mı? İşte Evde bakım maaşı Ağustos ödeme takvimi...
Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi araştırılıyor. Memur maaş zammı kapsamında güncellenen evde bakım maaşları, hak sahiplerinin hesaplarına zamlı şekilde yatırılıyor. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödeme süreciyle ilgili son gelişmeler ve detaylar...
2025 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı Ağustos ayı ödemeleri henüz hesaba geçmedi. Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve bakıma muhtaç bireylerin ailelerine sağlanan bir sosyal yardım programıdır. Ödemeler, genellikle her ayın 15’i ile 31’i arasında illere göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor.
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda evde bakım yardımının 10 bin 125 liradan, 11 bin 702 liraya yükseldiğini açıkladı.
2025 YILINDA 37,4 MİLYAR TL ÖDENDİ
Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik 2006’da başlatılan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan “Evde Bakım Yardımı” ile aylık ortalama 536 bin 877 engelli vatandaşın desteklendiğinin altını çizen Bakan Göktaş, “2025 yılı Temmuz- Aralık dönemi için evde bakım yardımı 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya yükseldi. 2025 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nda bulunduk.” dedi.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA E-DEVLET EKRANI
Evde bakım maaşı ödemesinin hesabınıza yatıp yatmadığını aşağıdaki ekrana giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.