Enflasyon rakamları bekleniyor. Gözler TÜİK tarafından yapılacak son dakika açıklamalarına çevrildi. Her ay olduğu gibi bu ay için de Merkez Bankası tarafından paylaşılan enflasyon beklenti tahmini belli oldu. Peki, 2024 Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olacak? İşte Merkez Bankası tarafından paylaşılan ağustos ayı enflasyon beklenti tahmini anketi...