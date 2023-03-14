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Ağrı merkezli kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Ağrı merkezli 2 ilde düzenlenen cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Giriş: 14.03.2023 - 01:58 | Güncelleme: ABONE OL
Ağrı merkezli kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama
Ağrı merkezli kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklama
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AA

Ağrı merkezli 2 ilde gümrük kaçağı cep telefonlarını piyasaya sürerek haksız kazanç sağladıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı telefonları ilçede piyasaya sürdüğü belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

AA'nın haberine göre; 6 ay boyunca fiziki ve teknik takip yapan ekipler, Ağrı ve Van'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 255 gümrük kaçağı cep telefonu, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait fişekler ile bir laptop ele geçirildi.

Operasyonda A.Y, Ö.N, M.N, H.Y, M.İ, M.N.G ve S.D gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Patnos Adliyesine sevk edilen zanlılardan H.Y, Ö.N ve M.İ tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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