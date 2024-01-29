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Orta Asya’dan gelen kavimlerin Anadolu’ya geçiş noktası olduğundan dolayı pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Oldukça fazla medeniyete ev sahipliği yapması medeniyetlerin geride onlarca tarihi yapı bırakmasını sağlamıştır. Ağrı ilçeleri nelerdir? Ağrı’nın ilçeleri tam listesi nedir? Ağrı merkez ilçeleri hangi ilçelerden oluşur? Ağrı ilçeler haritası hangi ilçeleri kapsar? İşte, merak edilen detaylar.

Ağrı İlçeleri

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Yukarı Murat-Van Bölümü'nde bulunan Ağrı ilimiz medeniyetler geçidi olarak anılmaktadır. Ağrı, yüzyıllar boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Hitit, Mitanniler, Urartu, Kimmerler, İskit ve Pers uygarlıklarının eline geçen Ağrı toprakları 1504 yılında Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in başlattığı akınlar sonucunda Türk yönetimine geçmiştir. 15 Nisan 1918 tarihinde Rusların elinde olan Ağrı, Sovyetler Birliği ile 1921 yılında yapılan antlaşma neticesinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine alındı. Ağrı iline bağlı toplam 8 ilçe bulunmaktadır. İşte, Ağrı ilinin ilçeleri:

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Ağrı (il merkezi)

Diyadin

Doğubayazıt

Eleşkirt

Hamur

Patnos

Taşlıçay

Tutak

Ağrı'nın İlçeleri

Mezopotamya'nın önemli bir kolu olan Ağrı şehri birçok önemli kültürel mirasa ev sahipliği yapmaktadır. Gerek şehir merkezinde gerekse şehrin dışında pek çok tarihi yapı yer almaktadır. Yapıların çoğunluğu hala eski zamanlardaki ihtişamını korumaktadır. Heybetli görünümüyle ülkemizin en büyük dağı olan Ağrı Dağı, taş süslemeleriyle, oda ve zindanlarıyla tam bir görsel şölen sunan İshak Paşa Sarayı, kayalıklar üzerinde yer alan Urartu Kalesi, şehirde gezip görülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir. Karakilise, Ararat ve Karaköse adlarıyla da anılan şehir, oldukça soğuk ve kuru bir iklime sahiptir. 1834 yılında bucak, 1869 yılında ilçe, 1927 yılında il olan şehrin yöresel lezzetleri de ön plana çıkan bir diğer detaydır. Doğubeyazıt kültürünün en ünlü yemeği Abdigor köftesidir. Tatmanız gereken diğer lezzetler ise haşıl, gösteberg et, hengel, ciriş ketesi, hasudedir. Ağrı ilinin 8 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Ağrı (il merkezi), Diyadin, Doğubayazıt, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay ve Tutak.

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Ağrı Merkez İlçeleri

Osmanlı döneminde Şorbulak olarak anılan ilin adı, Ermeniler zamanında Karakilise olarak değiştirilmiştir. Kâzım Karabekir Paşa zamanında ise Karakilise ismi değiştirilerek Karaköse diye adlandırılmıştır.

Nuh Tufanı ile ilgisinden dolayı Tevrat'ta adı geçen Ararat Dağı ve ülkesinin, Ağrı ve çevresinin olduğu sanılması dolayısıyla Ağrı'ya batılılar tarafından Ararat da denilmektedir.5165 m. yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı da il sınırlarında bulunmaktadır.

Ağrı'nın güncel nüfusu 510.626 olarak açıklanmıştır. Bu nüfusun %61,6'sı şehirlerde yaşamaktadır. İlin yüzölçümü 11.099 km2'dir. İlde km2'ye 46 kişi düşmektedir. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe Ağrı Merkez ilçesidir. En az nüfus yoğunluğuna sahip olan ilçe ise Hamur ilçesidir. Ağrı'da toplamda 564 köy bulunmaktadır. Şehrin merkez ilçesi Ağrı Merkez olarak geçmektedir.

Ağrı İlçeler Haritası

Ağrı ilçeler haritası yardımıyla ilçelerin harita üzerindeki konumlarına bakabilir, büyüklükleri ve yüz ölçümleri hakkında fikir edinebilirsiniz. Görsel bir destek aracı olarak harita kullanmak akılda kalıcılığı arttırmaktadır. Bu noktada Ağrı ilimizin ilçeleri hakkında genel bir bilgi edinebilirsiniz. Harita ilçeleri tam anlamıyla öğrenmemizde ayrı bir katkı sağlayacaktır. İşte, Ağrı merkez ve ilçelerinin harita üzerindeki görünümü:

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